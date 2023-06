Τα απόλυτα καλοκαιρινά παπούτσια από την Ευαγγελία Δρόση

Ανακάλυψε τα must have καλοκαιρινά χειροποίητα παπούτσια από την Ευαγγελία Δρόση και βρες αυτό που σου ταιριάζει

Χρώμα, λάμψη και απροσδόκητες λεπτομέρειες – μερικά μόνο από όσα μας θυμίζουν καλοκαίρι όταν ψάχνουμε ένα νέο ζευγάρι χειροποίητα παπούτσια, που θα μας συνοδεύσει από τις χαλαρές βόλτες στα σοκάκια του νησιού μέχρι τους καθιερωμένους γάμους του καλοκαιριού. Η αναγνωρισμένη σχεδιάστρια χειροποίητων υποδημάτων, Ευαγγελία Δρόση, μας παρουσιάζει τις ολοκαίνουριες δημιουργίες της για τη σεζόν Summer 2023, οι οποίες πραγματικά εντυπωσιάζουν.

Χειροποίητα πέδιλα που κλέβουν την παράσταση

Στη συλλογή την παράσταση κλέβουν τα ψηλοτάκουνα πέδιλα με τις παστέλ αποχρώσεις και τις metallic πινελιές, ζευγάρια ιδανικά για cocktails σε ταράτσες με θέα την πόλη, formal περιστάσεις – ενώ είναι ιδανικά για τις πιο τολμηρές νύφες του καλοκαιριού που έχουν επιλέξει νυφικό που αφήνει εκτεθειμένα τα πόδια. Τη συλλογή εμπλουτίζουν και διαχρονικά σχέδια σε μαύρο χρώμα, που θα κλέψουν την καρδιά των απανταχού less is more fashionistas. Σχεδιασμένα για να αναδείξουν κάθε outfit σε κάθε περίσταση, τα χειροποίητα πέδιλα της Ευαγγελίας Δρόση θα κλέψουν τις εντυπώσεις στο νησί και στην πόλη, από την πρωινή βόλτα μέχρι και το after work ποτό, κρατώντας σε παράλληλα άνετη για να έχεις την απαραίτητη αυτοπεποίθηση σε κάθε σου εξόρμηση.

Χειροποίητα σανδάλια για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση

Flat σανδάλια με περίτεχνα δεσίματα έρχονται σε μία πληθώρα χρωμάτων και prints, όχι μόνο για να ολοκληρώσουν κάθε μας καλοκαιρινή εμφάνιση, αλλά να απογειώσουν και τα πιο απλά σύνολα. Jungle prints, μεταλλικές λεπτομέρειες, ρομαντικές προτάσεις, και ένα ευφάνταστο mix & match στη χρωματική παλέτα και τις υφές συνθέτουν την Summer 2023 Collection της σχεδιάστριας. Παράλληλα, η νέα συλλογή διαθέτει και διαχρονικά flat σανδάλια σε κλασικές αποχρώσεις όπως το μαύρο και το μπεζ και σε μία μεγάλη ποικιλία από σχέδια όπως τα sliders και τα gladiator style. Τη συλλογή εμπλουτίζουν και τα viral sea sandals σε λαχταριστές αποχρώσεις, ιδανικά για τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις στα νησιά.

Χειροποίητα Mules: Η τάση του φετινού καλοκαιριού

Από τη νέα συλλογή χειροποίητων παπουτσιών της Ευαγγελίας Δρόση δεν λείπουν τα mules, τόσο ψηλοτάκουνα όσο και flat, απόλυτη τάση του φετινού καλοκαιριού, ιδανική πρόταση για office looks με day-to-night χαρακτήρα. Φυσικά, όπως σε κάθε Summer Collection, έτσι κι εδώ υπάρχει πληθώρα επιλογών και για τις λάτρεις των platform shoes σε άνετα σχέδια, ελαφριά στο πόδι, που το κολακεύουν χωρίς να κουράζουν, ενώ οι εσπαντρίγιες δίνουν κι αυτές τη δική τους casual νότα, ως ένα απόλυτα καλοκαιρινό παπούτσι που θα μας συντροφεύσει σε όλες τις καλοκαιρινές μας εμπειρίες.

Ό,τι κι αν ταιριάζει στο δικό σου lifestyle και στιλ, χειροποίητα σανδάλια, πέδιλα ή mules, το μόνο σίγουρο είναι ότι με τα σχέδια της Ευαγγελίας Δρόση θα καλύψεις στο μέγιστο την απαραίτητη άνεση και δόση στιλ που χρειάζεσαι για το πολυπόθητο καλοκαίρι που είναι επιτέλους εδώ!