Calvin Klein - Νέα καμπάνια με παγκοσμίως αναγνωρισμένες αθλήτριες

Η Calvin Klein παρουσιάζει τις αθλήτριες Alex Morgan, Chloe Kelly, Kenza Dali, Mana Iwabuchi και Mary Fowler στην τελευταία της καμπάνια Calvins or nothing

Η Calvin Klein συστήνει τη σειρά Calvins or nothing με μια νέα καμπάνια στην οποία συμμετέχουν οι Alex Morgan, Chloe Kelly, Kenza Dali, Mana Iwabuchi και Mary Fowler - παγκοσμίως αναγνωρισμένες αθλήτριες που έχουν κατακτήσει κορυφαίες διακρίσεις. Επεκτείνοντας την οπτική αφήγηση της καμπάνιας Calvins or nothing, αναδεικνύονται και εδώ οι γυναίκες σε ένα οικείο περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να αποκαλύψει την αυτοπεποίθηση και τον αισθησιασμό τους.

Η φωτογράφος Brianna Capozzi χρησιμοποιεί την αντιπαράθεση εκφραστικών κοντινών και ολόσωμων λήψεων για να απεικονίσει τη δυαδικότητα κάθε ατόμου. Το αποτέλεσμα είναι ένας εορτασμός του αθλητισμού, της δύναμης και της ευαισθησίας.

Οι συμμετέχουσες είναι ντυμένες με Calvin Klein essentials, όπως τα νέα εσώρουχα Modern Cotton, τα High Rise Straight, 90s Straight, Straight και Bootcut τζιν, τα cropped και κλασικά trucker jackets και τα μπλουζάκια με το χαρακτηριστικό CK λογότυπο.

Το περιεχόμενο της καμπάνιας έχει κυκλοφορήσει στα social media της Calvin Klein και θα προβληθεί σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας σε όλο τον κόσμο.

Δείτε στην παρακάτω gallery την καμπάνια της Calvin Klein!