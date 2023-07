Η συνεργασία "Tommy x Supervsn" διαπνέεται από μια πολυπολιτισμική ενέργεια, δημιουργώντας ένα μωσαικό κλασικής Americana αισθητικής, που τροφοδοτείται από τον δημιουργικό πειραματισμό, την αποφασιστική αισιοδοξία και τις ρίζες των πολιτισμών που διαμορφώνουν την Αμερική

Η Tommy Hilfiger, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία Supervsn Studios με έδρα το Los Angeles για μια καλοκαιρινή Pre-Fall συλλογή. Mέσω του λανσαρίσματος αυτής της συνεργασίας στις 10 Ιουλίου, η συλλογή Tommy x Supervsn είναι μια ωδή στον πολυπολιτισμικό ιστό των ΗΠΑ που προασπίζει την επόμενη γενιά Αμερικανών δημιουργών.

Σε έναν εορτασμό της σύγχρονης δημιουργικής έκφρασης και της αμερικανικής πολυπολιτισμικότητας, η συνεργασία αποτίει φόρο τιμής στις κοινές καταβολές των δύο εταιρειών που έχουν ως γνώμονα έμπνευσης την κοινότητα. Ο ιδρυτής της Supervsn, Gavin Mathieu, ίδρυσε το studio για να προβάλλει ιδέες δημιουργών από κοινότητες που δεν εκπροσωπούνται. Ένα όραμα που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο και ο Tommy Hilfiger άνοιξε το πρώτο του κατάστημα, το People's Place, έναν χώρο για ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα που μπορούσαν να συναντηθούν και να απολαύσουν την τέχνη, τη μουσική και τη μόδα. Το κατάστημα έθεσε τα θεμέλια για το People's Place Program, μια πλατφόρμα που ξεκίνησε το 2020 για να αυξήσει τις ευκαιρίες για τους δημιουργούς BIPOC στη βιομηχανία της μόδας.

"Η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα είναι μέρος της κληρονομιάς μας", δήλωσε ο Tommy Hilfiger. "Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Supervsn, ένα brand που αποτελεί έμνευση, απορρίπτοντας τη διχόνοια και αντιμετωπίζοντας τη ζωή με θετικότητα. Σε αυτή τη συλλογή, διοχετεύουμε το αισιόδοξο και δημιουργικό πνεύμα που πάντα ενδυνάμωνε το αμερικανικό όνειρο, αφηγούμενοι τις ιστορίες των διαφορετικών κοινοτήτων που διαμόρφωσαν την Αμερική".

Η συλλογή και η καμπάνια αντιπροσωπεύουν ένα Tapestry of Americana, ένα μωσαϊκό της αμερικανικής κουλτούρας - μια γιορτή για τους BIPOC, LatinX και Ασιάτες δημιουργούς που βοήθησαν στη διαμόρφωση του πλούσιου πολιτισμού της Αμερικής. Η ιδέα αντανακλά ένα ελπιδοφόρο όραμα για τις ΗΠΑ και ένα κάλεσμα προς τους δημιουργούς να σχεδιάσουν τον κόσμο που επιθυμούν να δουν.

"Το Tommy x Supervsn είναι ένας εορτασμός της αμερικανικής πολυπολιτισμικότητας", δήλωσε ο Gavin Mathieu. "Ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της Αμερικής, αναγνωρίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει η αλλαγή είναι να συνεργαστούμε, παντρεύοντας τα δημιουργικά οράματα με αρμονικούς τρόπους".

Αξιοποιώντας την ευαίσθητη πτυχή του West Coast , η συλλογή είναι oversized και αντανακλά τη νοοτροπία του Los Angeles.

Τα ξεθωριασμένα αλλά συγχρόνως φωτεινά χρώματα μιλούν μια γλώσσα χαλαρής αισιοδοξίας. Στα highlights περιλαμβάνονται σορτς κατασκευασμένα από ένα μείγμα καμουφλάζ και βαφής, που αντικατοπτρίζουν τα πολυπολιτισμικά υφάσματα της Αμερικής. Μια σημαία για τη νέα Americana αποτυπώνεται σε ένα μπουφάν, T-Shirts και φούτερ, καθώς ένα flip του λογότυπου Tommy σε αμερικανικό κόκκινο και μπλε αναμειγνύεται με μεξικάνικα χρώματα και μια σύγχρονη εκδοχή της αφροαμερικανικής σημαίας. Οι τολμηρές δηλώσεις περιλαμβάνουν το "Trust The VSN, Not The Algorithm", ενθαρρύνοντας τους καλλιτέχνες/ τις δημιουργικές ροές , να δημιουργούν με αυτοπεποίθηση, χωρίς αντιπερισπασμούς.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη στο tommy.com.