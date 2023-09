New York Fashion Week: Τα shows που είδαμε μέχρι τώρα και μας «τράβηξαν» την προσοχή

Τα shows της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης που μας άρεσαν και μας κίνησαν την περιέργεια

Και η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκίνησε την σκυταλοδρομία του fashion month σε όλο τον κόσμο. Από τις 8 Σεπτεμβρίου η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε fashion πυρετό και γίνεται το κέντρο του κόσμου, μαζεύοντας celebrities, influencers, ανερχόμενους αστέρες, μοντέλα, καλλιτέχνες και λάτρεις της μόδας από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Εμείς είδαμε και σχολιάσαμε τα show μέχρι τώρα, τα οποία ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και αρκετά προσωπικά. Στο τέλος θα βρεις όλες τις φωτογραφίες με τα αγαπημένα μας looks από τα μέχρι τώρα shows. Let the Fashion Month begin!

Khaite Khaite

Coach

Ο Στιούαρτ Βίβερς, ο σχεδιαστής της Coach, αποφάσισε στη συλλογή του για την Άνοιξη του 2024 να παρουσιάσει τα δικά του Νεοϋορκέζικα αρχέτυπα, να κάνει μια πολύ προσωπική συλλογή. Αν και η Coach είναι η «βασίλισσα» του δέρματος της Αμερικής, αυτή τη σεζόν δούλεψε μόνο με ανακυκλώσιμο δέρμα και τζιν, όπως επίσης και regenerated βαμβάκι και δέρμα. Και αυτό κάνει λίγο πιο παράξενη την «εισβολή» διαδηλωτών στο show από την PETA. Στην πασαρέλα είδαμε oversized jackets, εξαιρετικά ενδιαφέροντα μυτερά φλατς, παλαιωμένα στην τελειότητα υφάσματα, που δημιουργούσαν μαλακά κοστούμια, διαφάνειες και μπότες μέχρι τη μέση της γάμπας. Αρκετά sexy με πολλέ δόσεις coolness.

Helmut Lang

Πριν από δύο χρόνια, ο Πίτερ Ντου έκανε το ντεμπούτο του με ένα off-calendar show για το προσωπικό του brand. Σήμερα είναι στο τιμόνι ενός από τους πιο επιδραστικούς οίκους μόδας του 21ου αιώνα. Αυτό που θέλησε ο Ντου για τον οίκο είναι να «ανοίξουν τον κύκλο τους» και να είναι τα ρούχα διαχρονικά χωρίς να είναι πανάκριβα. Στη συλλογή για την Άνοιξη 2024, είδαμε ασπρόμαυρα κομμάτια, αλλά οι έντονες πινελιές του φούξια, του κίτρινου και του μουσταρδί έδινα έναν pop τόνο. Τα t-shirts είχαν πάνω τους το ποίημα που έπαιζε καθόλη τη διάρκεια του show και δημιούργησε στους παρευρισκόμενους φιλοσοφικές απορίες. Τα ρούχα σίγουρα απευθύνονταν σε όσους θέλουν ανήκουν στους ανθρώπους της πόλης, αλλά θέλουν επίσης να ξεχωρίζουν.

Proenza Schouler

Το νέο μονόγραμμα της Proenza Schouler θυμίζει περισσότερο το σύμβολο του απείρου, παρά ένα αφηρημένο PS. Το είδαμε επίσης περισσότερες φορές στο πεζοδρόμιο έξω από το show σαν στένσιλ, παρά στη συλλογή. Η συλλογή μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια συνέχεια της προηγούμενης, ένας ανοιχτός διάλογος με την καθημερινότητα και τις γραμμικές σιλουέτες. Η Κλοέ Σεβινί άνοιξε την συλλογή Χειμώνας 2023, ενώ στην Άνοιξη 2024 η Νάταλι Λάουρα Μέρινγκ, η κατά κόσμον Weyes Blood.

Khaite

Το πιο πολυσυζητημένο show μέχρι στιγμής στη Νέα Υόρκη και αυτό που έκανε την μεγαλύτερη αίσθηση ήταν αυτό της Khaite. Η αγριάδα της γυναικείας φύσης, ο δυναμισμός, η κομψότητα και ο αισθησιασμός, όλα αυτά μαζί σε μια εξαιρετικά φορέσιμη συλλογή. Σίγουρα βοήθησε ο δραματικός, χαμηλός φωτισμός, η αναφορές στην δεκαετία του ‘80 και οι διαφάνειες, αλλά ο διάλογος μεταξύ του σκληρού και του μαλακού, του γραμμικού και του αέρινου ήταν παρόν και ζωντανός. Ίσως να θύμισε λιγάκι Tom Ford, αλλά που είναι το κακό σε αυτό;

Ralph Lauren

Η τελευταία φορά που ο Ralph Lauren παρουσίασε show στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019. Μετά από 4 χρόνια το brand που υπάρχει εδώ και 56 έτη, μας έδειξε ότι μπορεί να είναι πιο relevant από ποτέ. Φυσικά και ήταν εκεί πολλοί A listers, όπως η Τζούλιαν Μουρ, η Αμάντα Σέφιλντ, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Νταϊάν Κίτον. Η συλλογή χαρακτηρίζεται ώς κλασική του brand, αλλά με φρέσκιες και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Είδαμε πολύ τζιν, από τον καλύτερο του είδους, δημιουργικά floral μοτίβα, πολύ χρυσό και καλοραμμένα jackets. Η Κρίστι Τέρλινγκτον έκλεισε το show φαντασμαγορικά.



Prabal Gurung

Όταν μια συλλογή είναι τόσο προσωπική, όσο αυτή, τότε είναι βέβαιο πως θα παρασύρει το κοινό σε σκέψεις και συνειρμούς που μόνο καλοί μπορεί να είναι. Η συλλογή για την Άνοιξη του 2024 «σκαλίζει» μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις του σχεδιαστή, μοτίβα από την ταπετσαρία της γιαγιάς του και σε γενικές γραμμές ήταν βασισμένη σε παραδοσιακά Θιβετιανά και Ινδικά ρούχα. Η Δύση συνάντησε την Ανατολή και η Escada των 80’s, το Bollywood των 80’s. Πιέτες, λινό, τζιν, παράξενα πατρόν και εξαιρετικά φορέσιμα ρούχα, σε ένα νοσταλγικό, αλλά πολύ μοντέρνο show.