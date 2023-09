Κάιλι Τζένερ - Τίμοθι Σαλαμέ: Δεύτερη κοινή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Ν. Υόρκης

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη (και έξτρα hot) δημόσια εμφάνιση τους, Κάιλι Τζένερ και Τίμοθι Σαλαμέ ζουν τον έρωτα τους, πλέον και δημόσια

Εδώ και μήνες, τα ξένα δημοσιεύματα μιλούσαν για σχέση ανάμεσα στην Κάιλι Τζένερ και τον Τίμοθι Σαλαμέ. Το αυτοκίνητο του ενός βρισκόταν σχεδόν καθημερινά στο σπίτι του άλλου, και ο χρόνος που περνούσαν μαζί, μεγάλωνε όλο και περισσότερο.

Το κοινό ωστόσο, είχε δείξει τις αμφιβολίες του και δυσκολευόταν πολύ να πιστέψει πως τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν μαζί, είναι αληθινά. Άλλωστε, έμοιαζαν να είναι δυο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. O Τίμοθι να θεωρείται εκείνος ο «ψαγμένος ανατρεπτικός ηθοποιός» και η Κάιλι «εκείνη που ασχολείται με το instagram και βγάζει εκατομμύρια».

Φυσικά τα παραπάνω είναι απλώς συνηθισμένες σεξιστικές προκαταλήψεις και όπως αποδεικνύεται τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στην Κάιλι Τζένερ και τον Τίμοθι Σαλαμέ, είναι περισσότερα από τις διαφορές τους, και η Κάιλι όχι μόνο είναι μαζί με τον Τίμοθι, αλλά πλέον είναι επίσημο και ζουν τον έρωτα τους και δημόσια.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner at Haider Ackermann and Augustinus Bader’s #NYFW dinner (via gaiarepossi) pic.twitter.com/Te9N6AqQSN

Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ήταν πριν από μερικές ημέρες σε συναυλία της Μπιγιόνσε, με τους δυο να είναι κάπως ασυγκράτητοι και να μοιράζουν φιλιά, να διασκεδάζουν, αλλά και να μη μπορούν να ξεκολλήσουν ο ένας από τον άλλο.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet have officially gone public with their relationship after being seen kissing at Beyoncé’s concert in Los Angeles pic.twitter.com/rXEBB3Mddu