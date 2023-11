Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι μεγάλο τρολ - Πουλάει μπλουζάκι «Ο μπαμπάς μου είχε μια Rolls Royce»

Μην ξεχνάς πως είναι και επιχειρηματίας

Βικτόρια Μπέκαμ, είσαι θεά. Ναι, είναι το καλύτερό μου όταν τσεκάρω εκπροσώπους της showbiz που μπορούν εύκολα να τσακαλώκονται, να έχουν χιούμορ και αυτοσαρκασμό και φυσικά να τρολάρονται.

Γιατί όμως αναφέρομαι στο κορίτσι του Ντέιβιντ; Θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως.

Σίγουρα θα την παρακολούθησες στο ντοκιμαντέρ Beckham, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του συζύγου της. Ε, εκεί έκανε το... λάθος να πει ότι η οικογένειά της ανήκε στην εργατική τάξη, προκαλώντας σε όλους μας υστερικό γέλιο.

Ευτυχώς κάπου εκεί μπήκε στη μέση ο Ντέιβιντ, ο οποίος της φώναξε, «Πες την αλήθεια», «Με τι αυτοκίνητο σε πήγαινε σχολείο ο μπαμπάς σου;»

Η Βικτόρια αφού πρώτα τα μάσησε, τελικά το ξεφούρνισε: «Εντάξει, στα ‘80s ο μπαμπάς μου είχε μία Rolls Royce».

Το περιστατικό αυτό έγινε αγαπημένο θέμα συζήτησης όλων. Και επειδή η ίδια μην ξεχνάς ότι είναι και επιχειρηματίας δεν θα μπορούσε να μην εκμεταλλευτεί την σούπερ αυτή ευκαιρία.

Hahahaha David Beckham wasn’t having Victoria as coming from a working class family. pic.twitter.com/sVBM7IxK6T