Το Pyjama Party του Tezenis μας «άνοιξε την όρεξη» για cute πιτζάμες

Η Tezenis διοργάνωσε πριν λίγες μέρες το πιο cute pyjama party σε τόνους παστέλ, αναδεικνύοντας τη nightwear collection του ιταλικού brand

H νέα pyjama collection της Tezenis που ξεχωρίζει για τον cosy χαρακτήρα και τα cool vibes της, είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πολλές influencers και media μπαίνοντας σε ένα girlie mood.

Fluffy υφές, παστέλ αποχρώσεις αλλά και wild μοτίβα όπως animal, cute prints και inspiring letterings, on trend ολόσωμες φόρμες romantic-chic ρόμπες που συνδυάζονται άψογα με ζεστές ή shiny κάλτσες και slippers.

Mε motto «Εverything is better in your pyjamas», οι Influencers επέλεξαν τα αγαπημένα τους pyjama sets και φωτογραφήθηκαν σε fun moments με sweet props όπως: καρδιά-τούρτα, pink donuts, μπισκότα με pop χείλη, cake sticks, milk shake – όλα με την υπογραφή @thecakersgr.

Κι επειδή κάθε pyjama party για να είναι ολοκληρωμένο χρειάζεται και το ανάλογο beauty pampering, οι καλεσμένες του Tezenis event απόλαυσαν τα eye patches, lip plumps και sheet masks της @YouthLab. Το pyjama party έγινε στo new in @woosuites που κέρδισε τις εντυπώσεις την wow urban αισθητική του.