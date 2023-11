Η νέα τσάντα της Loewe κοστίζει 1.150€ και είναι ένας πιγκουίνος

Αν είσαι fan των πιγκουίνων, τότε πρέπει να αγοράσεις τη νέα τσάντα της Loewe

Η Loewe μας ενημερώνει πως αυτόν τον χειμώνα οι πιγκουίνοι είναι must, χάρη στην τελευταία συνεργασία του brand με το studio κεραμικής που εδράζεται στο Κιότο της Ιαπωνίας, Suna Fujita.

Αν το να διακοσμίσεις την Hammock τσάντα σου με ένα charm με ζωάκι δεν σου είναι αρκετό, τότε η Loewe σου έχει την πιο τέλεια εναλλακτική. Μια τσάντα σε σχήμα πιγκουίνου από δέρμα μοσχαριού, με λουράκι για να μπορείς να την κρεμάς από τον ώμο σου.

Loewe

Η «χαρούμενη» αυτή τσάντα, η οποία κοστίζει 1.150 ευρώ, μπορεί να φορεθεί και με το λουράκι, αλλά και να κρατηθεί σαν φάκελος. Ο σωστός τρόπος βέβαια για να φορεθεί είναι να την κρεμάσεις από το λουράκι, ώστε ο πιγκουίνος να φαίνεται ολόκληρος, να δίπλα στον γοφό σου και να φοντάρει στο τέλειο χειμερινό παλτό σου.

Ό,τι πρέπει για μια χαρούμενη, χειμερινή νότα στο look σου, με πολλές δόσεις χιούμορ, ειδικά όταν δεις τα μικρά πορτοκαλί πατουσάκια του πιγκουίνου. Μπορεί ο πιγκουίνος αυτός να γίνει τόσο μεγάλο trend, όσο η τσάντα περιστέρι του JW Anderson; Και δεν είναι τυχαίο που ο Τζόναθαν Άντερσον είναι ο creative director και των δύο brands. Λογικά η Carrie Bradshaw θα εμφανιστεί με πιγκουίνο σύντομα στο And Just Like That… όπως έκανε και με την τσάντα περιστέρι - αν και η Τζένι Γουόλτον την κράτησε πρώτη.