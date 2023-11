Η τσάντα του $1 εκατομμυρίου της Louis Vuitton είναι πλέον διαθέσιμη (όχι όμως σε όλους)

Θέλεις και εσύ μια Millionaire Speedy από τη Louis Vuitton; Τώρα μπορείς, όχι όμως και πολύ εύκολα

Και η στιγμή που όλη περιμέναμε, ήρθε! Η Millionaire Speedy τσάντα της Louis Vuitton από τον Φάρελ είναι πλέον μαζί μας. Φυσικά και ο ΠιΤζέι Τάκερ την είχε ήδη παραγγείλει από τις αρχές Νοέμβρη, όπως μας γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μη νομίζεις ότι το Millionaire είναι απλά το όνομά της. Κοστίζει πραγματικά $1 εκατομμύριο δολάρια.

Πέρα όμως από την παραγγελία που έβαλε ο Τάκερ, η Millionaire Speedy της Louis Vuitton δέχεται παραγγελίες -μόνο- για αυτή την πανάκριβη τσάντα από δέρμα κροκόδειλου, η οποία βγαίνει σε πέντε διαφορετικά χρώματα, κόκκινη, πράσινη, μπλε και καφέ. Αν έχεις βάλει στο μάτι την κίτρινη, τότε τα γούστα σου συμπίπτουν με του Φάρελ, διότι και αυτός αυτό το χρώμα διάλεξε να κρατήσει κατά τη διάρκεια του Paris Fashion Week.

Pharrell at Junya Watanabe with the Louis Vuitton Millionaires Speedy, valued at $1 million pic.twitter.com/GU3Vvu21oR