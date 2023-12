«Razzmatazz»: Η νέα fw23 συλλογή της Always on Sunday

H νέα συλλογή της Always on Sunday, με τίτλο «Razzmatazz», για το χειμώνα είναι εδώ

Τι είναι όμως «Razzmatazz», εκτός από ένα γνωστό τραγούδι των Pulp; Κατά το Oxford Languages Dictionary, Razzmatazz είναι «η θορυβώδης, επιδεικτική και συναρπαστική δράση, που γίνεται με σκοπό την έλξη και τον θαυμασμό». Η συλλογή γεννήθηκε με έμπνευση την έξαψη και τη φόρτιση που δημιουργούν ως εμπειρία οι μεγάλες συναυλίες, η υπόσχεση ότι κάθε στιγμή θα είναι πιο ζωντανή και πιο μεγάλη από ποτέ. Σε αυτήν την ηλεκτρική ενέργεια που σε βγάζει από την καθημερινότητα και σε κάνει να αισθάνεσαι σαν ήρωας, είναι αφιερωμένη η νέα συλλογή της Always on Sunday για τον χειμώνα του 2023.

Με τη FW23 συλλογή, η εταιρία προσθέτει άλλη μία προϊοντική κατηγορία στη γκάμα της: τα straps για τσάντες. «Ήταν μια ιδέα που προέκυψε παρακολουθώντας επαναλαμβανόμενα το rock star quality του Alex Turner των Arctic Monkeys στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα τον Ιούλιο. Κάτι σαν «ζωντανό moodboard». Μελετώντας τις φωτογραφίες και τα video που ακολούθησαν τη συναυλία τις επόμενες μέρες, με επιρροή από τα straps της κιθάρας του, φανταστήκαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τα πιο τέλεια straps για να κάνουν upstyle οι πελάτες μας τις τσάντες που έχουν από άλλα brands. Mε το δικό μας ‘glittery Always on Sunday’ τρόπο φυσικά. Μια ωραία, rock, αλλά και βιώσιμη λύση που βοηθά να διατηρηθεί σε χρήση το παλιό, φρεσκάροντάς το με ένα νέο δυναμικό αξεσουάρ», δήλωσε η Creative Director της Always on Sunday, Ελίνα Σβύρου.

Η Always on Sunday, όπως κάθε σεζόν, επανασυστήνει την Sakoula bag με διαφορετικά σχέδια και επιρροές. Για τη σεζόν FW23 ακουμπάει στον παλμό που δημιουργεί η έντονη μουσική και χρησιμοποιεί λαμέ υφάσματα αλλά και ανάγλυφα lurex, υλικά ήδη σήμα κατατεθέν της.

Ως ένα σύγχρονο brand, η Always On Sunday, έχει υιοθετήσει από τη σύλληψή της, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευαισθησία και τις αρχές της ηθικής μόδας. Τα προϊόντα παράγονται στην Αθήνα, τα περισσεύματα των υφασμάτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συμπληρωματικών αξεσουάρ, οι συσκευασίες δεν περιέχουν καθόλου πλαστικό, ενώ για κάθε Sakoula που αγοράζεται από το e-shop ή την επίσημη σελίδα στο Instagram, η εταιρεία δωρίζει 1 Ευρώ για καλό σκοπό. Από τις 14 Αυγούστου 2021 που ξεκίνησε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία τα έσοδα διατίθενται στη WWF Ελλάδας.