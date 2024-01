Ο Tommy Hilfiger επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Με έμπνευση την " A New York Moment " στην πόλη όπου ξεκίνησαν όλα, ο Tommy Hilfiger προσκαλεί ένα κλειστό κοινό σε έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς της πόλης για να παρουσιάσει τη συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνας 2024

Η Tommy Hilfiger επιστρέφει στην εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για να παρουσιάσει τη συλλογή TOMMY HILFIGER Fall Winter 2024 "A New York Moment" στις 9 Φεβρουαρίου 2024.

Η παρουσίαση της ανδρικής και γυναικείας συλλογής από τον Tommy Hilfiger θα γίνει κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς σε κλειστό κύκλο. Με έμπνευση από τη Νέα Υόρκη και με τα χαρακτηριστικά εμβληματικά χρώματα του κόκκινο, λευκό και μπλε, η επίδειξη θα αποτελέσει μια σύγχρονη έκφραση του Classic American Cool μέσα από τα μάτια του απόλυτου Αμερικανού ονειροπόλου.

«Η Νέα Υόρκη με δίδαξε να ονειρεύομαι μεγάλα πράγματα", δήλωσε ο Tommy Hilfiger. "Ως νεαρός σχεδιαστής ήταν η γενέτειρα του οράματός μου. Ο παλμός της πόλης, η κουλτούρα της αυτοπεποίθησης και της ανοιχτής έκφρασης, τροφοδότησε τη μάρκα από την αρχή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μεταφράσω αυτό το συναίσθημα στην πασαρέλα με τη χαρακτηριστική Tommy twist αισθητική που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν μας μέσα στις δεκαετίες».

Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί στις 8 μ.μ. στις 9 Φεβρουαρίου 2024 και θα φιλοξενηθεί σε ένα κεντρικό ίδρυμα του Μανχάταν, μεγιστοποιώντας την ενέργεια της Νέας Υόρκης σε μια ωδή στα μεγάλα όνειρα. Με μια επιστροφή στα πάτρια εδάφη και με περισσότερους από έναν τρόπους, το show θα εξερευνήσει εκ νέου την ανανεωμένη κομψότητα που βασίζεται στις prep ρίζες του brand, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας, μέσα από την παρουσία στην εβδομάδα μόδας. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει τη συλλογή TOMMY HILFIGER Fall Winter 2024, καθώς η προσέγγιση της μάρκας μετατοπίζεται από την "See Now, Buy Now" κατεύθυνση προς μια νέα εστίαση, που αφορά τις εποχιακές καμπάνιες καθώς και τις πολιτιστικές συνεργασίες του brand.

«Ο Tommy Hilfiger είναι ένας από τους μεγάλους Αμερικανούς ονειροπόλους", δήλωσε ο Steven Kolb, Διευθύνων Σύμβουλος της CFDA. "Το μοναδικό του όραμα και ο διαρκής αντίκτυπος στη βιομηχανία της μόδας άνοιξαν το δρόμο για πολλούς. H παρουσία του αποτελεί έναν ταιριαστό εορτασμό του Αμερικανικού design και είναι τιμή μου να παρακολουθώ τη συνεχιζόμενη συμβολή μιας τόσο σημαντικής προσωπικότητας στη βιομηχανία μας».

Οι φίλοι του brand καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #TommyHilfiger και το @TommyHilfiger.