Η Τέιλορ Σουίφτ «σερβίρει» το πιο hot casual look που θέλεις να δοκιμάσεις

Εμπνεύσου από το casual look της Τέιλορ Σουίφτ και κάνε κάθε σου εμφάνιση αξέχαστη

Και είναι αυτή η μέρα που θέλεις να μη προσπαθήσεις πολύ για να ντυθείς. Θέλεις να φορέσεις κάτι άνετο, cool, σύγχρονο, αλλά όχι απαραίτητα extra νεανικό. Κάτι που να ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και να μπορείς φορώντας το να πας για ψώνια, να πας για έναν χαλαρό καφέ, να πας στο σπίτι της κολλητής σου και σε άλλες παρόμοιες περιστάσεις. Αν το μόνο outfit που σου έρχεται στο μυαλό είναι κάτι με τζιν παντελόνι, think again. Η Τέιλορ Σουίφτ μόλις μας έδωσε τη λύση!

Φυσικά και η Τέιλορ Σουίφτ ξέρει από μόδα και το αποδεικνύει -σχεδόν- σε κάθε της εμφάνιση. Αυτή τη φορά μας τροφοδότησε με ένα απλό, αλλά κλασικό look, που απενοχοποιεί το φλις jacket και μας εμπνέει να το δοκιμάσουμε και εμείς. Το animal print jacket με μπεζ και εκρού τόνους είναι το κύριο κομμάτι του look, το οποίο συνδυάζεται με ένα απλό μαύρο κολάν, εμφανείς κάλτσες, running παπούτσια, ένα χακί rip μπλουζάκι από μέσα και φυσικά χρυσά λεπτοκομμένα κοσμήματα για λίγο luxury ακόμα και στο extra casual look.

Shutterstock

Ναι, όποια και αν είναι η ηλικία σου μπορείς να το δοκιμάσεις. Αν θέλεις κάτι που να καλύπτει τα οπίσθιά σου με το κολάν τότε φόρεσε ένα πιο μακρύ αμάνικο top μέσα από το μπλουζάκι ή ένα φαρδύ αθλητικό σορτσάκι από πάνω ή επέλεξε η μπλούζα να είναι πιο μακριά. Τα χρώματα και τα κοσμήματα είναι αυτά που κάνουν το look να μοιάζει πιο ακριβό και κατάλληλο για πολλές περιστάσεις, πέρα από το γυμναστήριο. Go Τέιλορ!