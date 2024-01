Η Τζένιφερ Λόπεζ «δεν χορταίνει» να ντύνεται νύφη - Το music video του Can't Get Enough

Και όμως η Τζένιφερ Λόπεζ ξαναντύθηκε νύφη, αλλά αυτή τη φορά για τις ανάγκες του νέου της music video

Όλη γνωρίζουμε την σαρωτική και πληθωρική προσωπικότητα της Τζένιφερ Λόπεζ, οπότε από τη στιγμή που ανακοίνωσε πως θα βγάλει νέα τραγούδια μαζί με music video το αποτέλεσμα ήταν δεδομένο. Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, είναι τελειομανής και φυσικά θα μας κεντρίσει το ενδιαφέρον με ό,τι αποφασίσει αυτή.

Το πρώτο τραγούδι από το πολυαναμενόμενο album This Is Me…Now τιτλοφορείται Can't Get Enough και το music video μοιάζει με την Αλίκη στη χώρα του γαμήλιου party. Γάμος, λαβύρινθοι, δαχτυλίδια, χορός, λουλούδια, κρύσταλλα, όλα στον υπερθετικό με μια Τζένιφερ Λόπεζ να αλλάζει -μόνο- δύο νυφικά, τα οποία προβλέπεται να δημιουργήσουν τάση.

Το πρώτο και σίγουρα πιο showstopping νυφικό ήταν ένα μακρυμάνικο ζιβάγκο σε λευκό χρώμα, το οποίο είχε δύο τεράστια cutouts με διαφάνεια σε σχήμα καρδιάς, το ένα πάνω από το άλλο στο μπροστά μέρος του νυφικού. Ο λαμπερός κορσές και τα διάφανα μανίκια ολοκλήρωναν το glam look. Το δεύτερο νυφικό ήταν πιο παιχνιδιάρικο με στράπλες μπούστο και φουσκωτή mini φούστα. Οι κάλτσες, το tennis κολιέ, ο φιόγκος στα μαλλιά και τα κοντά διάφανα γάντια έδιναν έναν τόνο αλά Μαρία Αντουανέτα, αλλά στο πιο νεανικό.

Τι άλλο μας περιμένει στα επόμενα music video του album; To be continued, όπως αναφέρει και στο τέλος λοιπόν.