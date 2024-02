Donna Karan New York: Το εντυπωσιακό relaunch με 8 θρυλικά μοντέλα των 90's

Η Donna Karan New York παρουσιάζει τη νέα Donna Karan New York με μια καμπάνια από γυναίκες για γυναίκες

Έχεις καλύτερο από 8 supermodels των 90’s να ενώνονται για το relaunch ενός από τα πιο επιδραστικά και θρυλικά brands εκείνης της δεκαετίας; Δεν έχεις και πολύ καλά κάνεις, διότι η Donna Karan New York ανακοίνωσε την επιστροφή της στον στίβο της μόδας με μια ολοκαίνουργια φωτογράφιση με πρωταγωνίστριες τη Σίντι Κρόφορντ, τη Λίντα Εβαντζελίστα, την Άμπερ Βαλέτα, τη Σάλομ Χάρλοου, την Ιμάν, την Κάρολιν Μέρφι, την Κάρλι Κλος και την Λίγια Κεμπεντέ.

Πέρα από το να συγκεντρώσει αυτούς τους 8 θρύλους της πασαρέλας για τη φωτογράφιση που έκανε η Άνι Λίμποβιτς, η καμπάνια με τίτλο «In Women We Trust» τιμά το όραμα του brand για διαχρονική κομψότητα, γυναικεία ενδυνάμωση και προσβάσιμη χλιδή.

Η Donna Karan New York έκανε «διάσημη» τη βασική γκαρνταρόμπα και η σειρά της «essentials» άλλαξε τον τρόπο που ντύνονται οι γυναίκες σήμερα. Το relaunch θα προσπαθήσει να κάνει ακριβώς αυτό, το να πατήσει πάνω στον ρυθμό της εταιρείας του ‘90 και να την μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή και το μέλλον.

Donna Karan

Προφανώς και η σχεδιαστική ομάδα έψαξε στα αρχεία του brand για έμπνευση και έτσι βλέπουμε πολλά κομμάτια που μοιάζουν με vintage Donna Karan New York ή έχουν πολλές λεπτομέρειες των παλιών σχεδίων. Ναι, το πλάνο με τα «7 Easy Pieces» είναι ακόμα εδώ. Well done!