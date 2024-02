Η νεά συλλογή της Calzedonia για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024

Η Calzedonia εγκαινιάζει τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024 με τη φιλοξενία νέων στυλ για μικρούς και μεγάλους

Τα διαχρονικά κολάν του brand, τα οποία δεν έχουν υπάρξει ποτέ πιο stylish, είναι η go-to τάση της άνοιξης. Αυτή τη σεζόν, τα κολάν της Calzedonia κυκλοφορούν με στρώσεις, με παραλλαγές σουέτ με vintage-effect και διαχρονικά γεωμετρικά σχέδια και χρώματα που δημιουργούν αντιθέσεις. Ιδανικά και για απογευματινά looks, τα super φωτεινά, μεταξένια στο άγγιγμα κολάν, συνδυάζονται με ασορτί tops σε αποχρώσεις του μπλε, σαμπανιζέ και μαύρου. Μετά από την επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, η νέα συλλογή για ακόμη μια φορά περιλαμβάνει παντελόνια cargo σε διάφορες επιλογές υφών και χρωμάτων, διαθέσιμα και στη Mini Me εκδοχή για ένα άνετο look μαμάς-κόρης - μια εύκολη λύση, ιδανική για κάθε μέρα.

H Mini Me συλλογή επεκτείνεται με μια σειρά από κολάν και κάλτσες στα iconic σχέδια της Calzedonia και σε prints σχεδιασμένα για διαφορετικές περιστάσεις και ανάγκες, για γυναίκες, άντρες και παιδιά. Επιπλέον, η Disney συλλογή, τραβάει τα βλέμματα με χαρακτήρες και χρώματα από όλο τον κόσμο των κινουμένων σχεδίων. Τα νέα στυλ σε κάλτσες περιλαμβάνουν μια capsule συλλογή αφιερωμένη στον χώρο της τέχνης που απεικονίζει γνωστά έργα τέχνης όπως τα ηλιοτρόπια του Van Gogh, το φιλί του Klimt, τη Mona Lisa και πολλά άλλα. Μια πολύχρωμη και πρωτότυπη σειρά που περιμένει να την ανακαλύψεις.

Η θηλυκότητα και ο αισθησιασμός είναι οι λέξεις κλειδιά της συλλογής καλσόν, η οποία, εκτός από το δίχτυ, τη δαντέλα, τα λουλούδια και τα γεωμετρικά σχέδια σε κλασικό nude, μαύρο και midnight blue, καλωσορίζουν επιλογές σε nude και διχτυωτά καλσόν με lurex και στρας, που προσθέτουν λάμψεις στα πόδια. Η διαχρονική κομψότητα που αποπνέουν τα μαύρα διάφανα hold-up και οι ζαρτιέρες επενδυμένες με στρας λεπτομέρειες, κάνει την επανεμφάνισή της. Η συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι της Calzedonia προχωράει πέρα από τα αξεσουάρ, προτείνοντας κορμάκια ως τα απαραίτητα κομμάτια της σεζόν, σε super shiny στυλ, με βαθιά ντεκολτέ αλλά και ολόσωμες φόρμες με ημιδιάφανο τούλι που αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν κάθε φιγούρα.

Με τις ποικίλες προτάσεις της, η Calzedonia για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνει το στυλ και την ευελιξία για την σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024.