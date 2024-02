Η H&M STUDIO ss24 παρουσιάζει τη νέα συλλογή με μια pop up έκθεση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η H&M παρουσιάζει τη συλλογή H&M Studio S/S24 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια προσωρινή έκθεση σε ένα ιστορικό κτήριο κοντά στο Palais Garnier

Με τον τίτλο «La Maison», ο καθηλωτικός χώρος έχει χαρακτηριστεί ως ένα κομψό, εκλεπτυσμένο παριζιάνικο διαμέρισμα που περιλαμβάνει έναν εκθεσιακό χώρο και ένα αρχείο σε ένα ευρηματικό προσαρμοσμένο σκηνικό. Στις 26 Φεβρουαρίου δόθηκε ένα αποκλειστικό πάρτι εγκαινιάζοντας τον χώρο με εκλεκτούς καλεσμένους και λάτρεις της μόδας. Η Ama Lou πραγματοποίησε μια αποκλειστική εμφάνιση, ενώ η Honey Dijon έπαιξε ένα DJ set στο after πάρτι. Μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκαν οι Iris Law, Alexa Chung, Hari Nef, Jill Kortleve, Tina Kunakey και Caroline Daur ενώ από την Ελλάδα παρευρέθηκε η Έλενα Γαλύφα φορώντας ένα archive H&M Studio μίνι μαύρο φόρεμα από τη συλλογή H&M Studio Holiday Capsule, over the knee βινύλ μπότες, μία καπαρντίνα από τη νέα ανοιξιάτικη συλλογή και δερμάτινα γάντια.

H εκθεση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου. Ο χώρος «La Maison» στο Παρίσι έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί οπτικά εντυπωσιακές στιγμές που ενισχύουν την πρωτοποριακή αισθητική της H&M Studio. Σε μια ατμόσφαιρα εμποτισμένη με την εμβληματική απόχρωση του κόκκινου της H&M, η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά θεματικών χώρων με καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που προσκαλούν τους επισκέπτες να εξερευνήσουν τις συλλογές H&M Studio από το παρελθόν εως το σήμερα. Βασικά κομμάτια από την επερχόμενη συλλογή S/S24 εκθέτονται δίπλα σε μια σουρεαλιστική εγκατάσταση ενός τεράστιου βιβλίου ιστοριών που περιέχει δημιουργικές οπτικές εξερευνήσεις της συλλογής. Εν τω μεταξύ, εκτυπωμένες εικόνες των αρχειακών συλλογών H&M Studio θα είναι επίσης διαθέσιμες για προβολή, μαζί με «παιχνιδιάρικες» εγκαταστάσεις της εμβληματικής τσάντας H&M Studio. Μια περιορισμένη έκδοση της τσάντας σε μπλε χρώμα θα είναι διαθέσιμη για αποκλειστική αγορά στην έκθεση.

«Το εναρκτήριο πάρτι για την έκθεση H&M Studio ήταν εκπληκτικό! Η έκθεση είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε την επερχόμενη συλλογή μας S/S24 με έναν απροσδόκητο τρόπο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού», λέει η Ann-Sofie Johansson, Σύμβουλος Δημιουργίας και Επικεφαλής Γυναικείων Ενδυμάτων Σχεδιασμού της H&M.

Η έκθεση H&M Studio ‘La Maison’ βρίσκεται στην οδό 51 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, και θα παραμείνει ανοιχτή από τις 27 μέρχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Η συλλογή H&M Studio S/S24 θα είναι διαθέσιμη στο hm.com στις 12 Μαρτίου.

Η έκθεση H&M Studio σχεδιάστηκε μαζί με το καλλιτεχνικό γραφείο Ray Atelier.