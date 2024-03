Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς τιμήθηκε στο Παρίσι από την Άννα Γουίντουρ

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς τιμήθηκε με το Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres από την Άννα Γουίντουρ

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Σιμόν Πορτ Ζακεμούς χρίστηκε Knight of the Order of Arts and Letters για την συνεισφορά του στη βιομηχανία της μόδας σε μια αρκετά συγκινητική τελετή το Σάββατο στα ολοκαίνουργια κεντρικά γραφεία του στο Παρίσι. Η Άννα Γουίντουρ, η global editorial director της Vogue και chief content officer της Condé Nast του καρφίτσωσε το μετάλλιο μετά από έναν αρκετά ευαίσθητο λόγο.

«Η ιστορία του Σιμόν είναι ενός νεαρού άντρα που ξεκίνησε το brand του αψηφώντας τις συμβάσεις, ακούγοντας τους φίλους του και την καρδιά του. Αντί να μπει στη δουλειά με τον παραδοσιακό τρόπο, παίρνοντας ένα πτυχίο, δουλεύοντας μαζί με μεγάλους σχεδιαστές, 'έσκασε' στο κέντρο της σκηνής χρησιμοποιώντας ό,τι μπορούσε για να τραβήξει την προσοχή. Και αν κάποιοι από εμάς αναρωτιόντουσαν γιατί σχεδίασε μια τόσο, τόσο μικρή τσάντα, τώρα ξέρουμε την απάντηση: είναι για να βάλει μέσα το μετάλλιό του» είπε η Άννα Γουίντουρ στον λόγο της για τον Σιμόν. «Είναι άξιος λήπτης του Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, όχι μόνο για το απίθανο και περιληπτικό όραμά του για τη μόδα, αλλά και για τη χαρά και την αισιοδοξία που φέρνει μαζί του» ολοκλήρωσε πριν καρφιτσώσει το μετάλλιο στο σακάκι του σχεδιαστή.

Ο τριαντατετράχρονος Σιμόν Πορτ Ζακεμούς μίλησε για λίγο στα Αγγλικά, ώστε να ευχαριστήσει την Γουίντουρ για τη στήριξή της και να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή όταν αυτός ήταν 18 χρονών. Και για όσους τον ρώτησαν πώς είναι να γίνεσαι σχεδιαστής μόδας ενώ προέρχεσαι από οικογένεια αγροτών, αυτός απάντησε απλά «Στο σπίτι κανείς δε μου είπε πως αυτό είναι αδύνατο».