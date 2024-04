Το πιο iconic street runway show από τα adidas Originals

Τα adidas Originals διοργάνωσαν το πιο αυθεντικό Street Event της χρονιάς, με ένα Fashion Show που εξελίχθηκε στο απόλυτο Block Party

Η νέα καμπάνια των adidas Originals εστιάζει στα τρία διαχρονικά μοντέλα παπουτσιών Samba, Gazelle και Handball Spezial και τους διαφορετικούς συνδυασμούς με τους οποίους μπορούν να φορεθούν. Με γνώμονα το «We gave the world an original. You gave us a thousand back», το brand αναδεικνύει τους χιλιάδες τρόπους με τους οποίους συνδυάζονται τα εμβληματικά αυτά sneakers.

Το βράδυ της Πέμπτης 11/4, εκπρόσωποι των Media καθώς και cool creators από τον χώρο του modeling και της μουσικής όπως η Αντωνία Καούρη, η Xenia Ghali, η Παρασκευή Κερασιώτη, η Mary Vitinaros, η Μελίνα Κόντη και ο Αγγαίος Ποθητός είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πιο ανατρεπτικό Runway Show που πραγματοποιήθηκε ακριβώς έξω από το κατάστημα των adidas Originals στο κέντρο της πόλης (Αθηναΐδος 5, Αθήνα). To «silver carpet» που στήθηκε ακριβώς έξω από το κατάστημα, τράβηξε την προσοχή των περαστικών που γρήγορα έγιναν ένα με τους καλεσμένους παρακολουθώντας το show με μεγάλο ενθουσιασμό.

Στο catwalk περπάτησαν, υπό τους ρυθμούς του Steve Onemanshow, original faces που συμμετείχαν στην ελληνική εκδοχή της καμπάνιας των adidas Originals. Το Catwalk show άνοιξε η δημοφιλής τραγουδίστρια LILA, που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα με το εκθαμβωτικό outfit και την πασαρέλα της. Ακολούθησαν οι Hercules Tsuzinov, Emmanuel Elozieuwa, Όλγα Ντάλλα, με την αγαπημένη contentcreator των Gen-Zers Dat Lily, να κλείνει το show. Τα outfits των μοντέλων κέρδισαν τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας το μήνυμα της καμπάνιας πως ο καθένας μας μπορεί να «κάνει δικό του» και να συνδυάσει εντελώς διαφορετικά τα Samba, Gazelle και Handball Spezial.

Με την ολοκλήρωση του catwalk, ο Display DJ πήρε τη σκυτάλη για το Block Party που ακολούθησε, καλώντας τους πάντες να χορέψουν στο dancefloor της πασαρέλας, δίνοντας έτσι το τέλειο φινάλε στο πιο φαντασμαγορικό και original Street Runway Show.