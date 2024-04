The Glass of Brixton: Το ελληνικό brand γυαλιών γιορτάζει τα 10 του χρόνια στα δισκάδικα

Συνολικά 10 χρόνια γιορτάζει φέτος το ελληνικό brand γυαλιών The Glass of Brixton και το γιορτάζει με μία ξεχωριστή καμπάνια αφιερωμένη στα δισκάδικα

Στο πλαίσιο της κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι ‘24, το The Glass Of Brixton, ταξιδεύει στο Λονδίνο και παρουσιάζει την καμπάνια «Crate digging», έναν ύμνο στα θρυλικά δισκάδικα και στην “αναζήτηση των διαμαντιών”, όπως αποκαλείται η αναζήτηση συλλεκτικών βινυλίων.

Έχοντας στην καρδιά της ταυτότητάς του τη μουσική, το The Glass Of Brixton, προτείνει στη νέα του συλλογή Spring / Summer 2024 έντονα χρώματα και διαφάνειες που παραπέμπουν σε χρωματιστούς δίσκους βινυλίων, με ματ φινιρίσματα και σκούρους φακούς σαν αυτά που φορούν οι μπάντες που κοσμούν εξώφυλλα κλασικών δίσκων.

Ο Νίκος Ράκκας, creative director του brand έχοντας πάθος για την μουσική κι όντας ο ίδιος συλλέκτης βινυλίων, εμπνέεται από τον κόσμο των μικρών ανεξάρτητων δισκάδικων και παρουσιάζει μία εορταστική καμπάνια που υμνεί τους μουσικούς και vinyl lovers.

Στην συλλογή μπορεί να βρει κανείς έντονα χρώματα και κλασικές γραμμές και μοτίβα, που χαρακτηρίζουν το brand και έχουν αγαπήσει οι fans του. Ανακαλύψτε τα στο theglassofbrixton.com και σε επιλεγμένα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το ελληνικό brand The Glass of Brixton εδώ και 10 χρόνια διαγράφει μία σημαντική πορεία στον κλάδο των οπτικών έχοντας μία πολυπολιτισμική και καλλιτεχνική ταυτότητα, όπως αυτή ακριβώς που χαρακτηρίζει και την εναλλακτική γειτονιά του Νότιου Λονδίνου. Πίσω από το The Glass of Brixton βρίσκεται μία ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, που ασχολείται με τα Οπτικά από το 1963. Πριν 10 χρόνια, ο Άγγελος Συκαράς εμπνεύστηκε το νέο brand, όταν άκουγε το “The guns of Brixton” των The Clash και το έκανε πραγματικότητα. Η urban αισθητική, το design, η υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών και η ισορροπία ποιότητας και κόστους, είναι αυτά που έχουν οδηγήσει το The Glass of Brixton να αποκτήσει μία φήμη που συνδέεται με την καινοτομία και την ποιότητα εντός κι εκτός Ελλάδας τόσο στα γυαλιά ηλίου όσο και στα γυαλιά οράσεως.

Έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία -το νούμερο ένα ζητούμενο στα γυαλιά ηλίου- το The Glass of Brixton διαθέτει μία γκάμα γυαλιών που προσφέρουν ασφάλεια κάτω από τον ήλιο. Όλοι οι σκελετοί είναι από υλικό acetate, οι φακοί ηλίου είναι οργανικοί, απορροφητικοί προς τις βλαβερές ακτινοβολίες και στην οπίσθια επιφάνεια τους έχουν επιστρώσεις αντιαντανακλαστικές για πιο ξεκούραστη όραση στην έντονη ηλιοφάνεια.