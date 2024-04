«Promise?» - Κομψότητα και αισθησιασμός στη νέα καμπάνια της STEFANIA FRANGISTA ss 2024

Η νέα συλλογή της STEFANIA FRANGISTA δίνει μια υπόσχεση ανυπέρβλητης κομψότηας και αισθησιασμού

Με μια καμπάνια διεθνών προδιαγραφών και μια συλλογή ωδή στη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό, η σχεδιάστρια του ομώνυμου swimwear και beachwear brand Stefania Frangista παρουσιάζει τη νέα κολεξιόν “Promise?” για το Καλοκαίρι 2024. Μια συλλογή που στην ουσία δεν εγείρει κανένα ερωτηματικό, αντιθέτως αποτελεί μια ηχηρή δήλωση συνέπειας και αφοσίωσης στο όραμά της να δημιουργεί τα πιο θηλυκά, τα πιο κολακευτικά και τα πιο unapologetically sexy μαγιό και resort wear κομμάτια «εκεί έξω». Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, η αγαπημένη σχεδιάστρια και fitting expert τηρεί την υπόσχεσή της με μια ακόμα ανατρεπτική, authentic συλλογή και μας ταξιδεύει νοερά - όπως μας έχει συνηθίσει - στο μαγευτικό Μπελίζ της Λατινικής Αμερικής με μια καμπάνια που ακροβατεί μοναδικά ανάμεσα σε editorial μόδας και ενσταντανέ σινεφίλ ταινίας.

Για τη δημιουργία της νέας καμπάνιας “Promise?” SS2024, η Στεφανία Φραγκίστα προσκαλεί τον εξαιρετικά ταλαντούχο, διεθνή φωτογράφο Cameron Hammond και μαζί ταξιδεύουν ως το μαγευτικό Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής, στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής. Με σκηνικό την ατμοσφαιρική, αποικιακού-βικτωριανού στυλ βίλα Casa Tortuga και κεντρικές ηρωίδες τα top models Rachel Connor και Kennidy Hunter, ξεδιπλώνεται καρέ καρέ μια κινηματογραφική ιστορία μυστηρίου που συνοψίζεται στο παρακάτω -αινιγματικό και ανοιχτό σε ερμηνείες - σενάριο:

CASA TORTUGA

written by L.P. Solace

POOL, THE MORNING AFTER

Rachel and Kennidy are lying on the edge of the pool.

Kennidy is silent for a while, lost in thought. Finally, she breaks the silence



KENNIDY

(nervous)

Promise?



RACHEL

Yes, I promise.

Λίγα λόγια για την πλοκή: Επιστρέφοντας κάθε καλοκαίρι στο ίδιο μέρος, δύο φίλες περνούν ξανά τις διακοπές τους στην Casa Tortuga, στο Μπελίζ. Ο αινιγματικός τίτλος “Promise?” αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα, τυλιγμένο γύρω από ένα πέπλο μυστηρίου, χωρίς ωστόσο ποτέ να αποκαλύπτεται. Ένα μυστικό μεταξύ δύο φίλων που δεν πρέπει ποτέ να ομολογήσουν, έναν όρκο σιωπής που δεν μπορούν ποτέ να αθετήσουν. Ο φακός του Cameron Hammond – γνωστός για τις φωτογραφήσεις του με αναλογικό φιλμ 35mm & Super 8 – αποτυπώνει γλαφυρά την επόμενη μέρα των δύο ηρωίδων, σε μια ατμόσφαιρα νωχελική όπως αρμόζει στο “dolce far niente” των διακοπών, αλλά και υποβλητική από την μεταξύ τους «ομερτά». Η Στεφανία Φραγκίστα συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον κορυφαίο φωτογράφο, αναδεικνύοντας την διεθνή εξωστρέφεια του brand Stefania Frangista με λήψεις που αποπνέουν ερωτισμό, κοσμοπολιτισμό και finesse.

Χωρίς να απομακρύνεται στιγμή από τις 80s & 90s σχεδιαστικές της επιρροές, με τα ημι-αποκαλυπτικά κοψίματα που ανεβαίνουν ψηλά στους γοφούς, σε bikini bottoms και ολόσωμα μαγιό, η Στεφανία Φραγκίστα φέτος εισάγει ακόμα περισσότερες ανάγλυφες υφές χαρίζοντας ένα τρισδιάστατο, ζωηρό εφέ στα ήδη ανατρεπτικά σχέδιά της. Rib, seersucker και curly είναι οι υφάνσεις που πρωταγωνιστούν στην SS2024 συλλογή, ενώ στην ήδη εντυπωσιακή γκάμα των μεταλλικών υφών και χρωμάτων εισάγει την απόχρωση wine metallic - ένας θερμός, κοκκινωπός μπρονζέ τόνος.

Φόρος τιμής στο μαγευτικό Μπελίζ που διαδραματίζεται η νέα καμπάνια της Stefania Frangista για το Καλοκαίρι 2024, αποτελεί το exotic print Belize, που αντλεί έμπνευση από τα τροπικά άνθη της περιοχής και συναντάμε σε αρκετά από τα σχέδια της φετινής συλλογής. Το αφαιρετικό Sorbet print αποτελεί μια ωδή στις παστέλ αποχρώσεις και τα λαχταριστά sorbet, ενώ το μοτίβο blots blue παραπέμπει στις ψηφιδωτές πισίνες, με εξάρσεις μπλε και μαύρου, μιας αλλοτινής εποχής. Στο ίδιο ύφος το blots yellow, αποτυπώνει με μια ιδιαίτερη χροιά μια παραλλαγή του κλασικού λεοπάρ μοτίβου, που προσδίδει πάντα μια κλασική και διαχρονική ταυτότητα. Επίσης αγαπημένο μοτίβο της συλλογής, το πρωτότυπο Dive print σε καφέ και ciel απόχρωση, που αποτυπώνει δύο γυναικείες αφαιρετικές φιγούρες καθώς απολαμβάνουν τις δροσερές βουτιές τους στη θάλασσα.

Στην πλούσια χρωματική παλέτα των μαγιό Stefania Frangista, φέτος έρχονται να προστεθούν και οι αποχρώσεις Bone, Sky Blue, Honey, Pistachio και Pink, δημιουργώντας μια υπέροχη αντίθεση με την μαυρισμένη επιδερμίδα. Όσο για τα νέα πατρόν της κολεξιόν, το αισθησιακό, “teeny-weeny” τριγωνάκι Rae με τα ξύλινα beads στο top και στο bottom προσδίδει μια διακριτική δόση rustic exotism στα beach looks της σεζόν, ενώ το Myla με τους πλαϊνούς λευκούς κρίκους, μαγνητίζει το βλέμμα στο κάτω μέρος του σώματος. Σε curly ή rib ύφανση, τo νέο τριγωνάκι Ace με το V-cut bottom που στέκεται ψηλά στους γοφούς, είναι ιδανικό για τις καλλίγραμμες petite φιγούρες, ενώ για επιπλέον στήριξη στο μπούστο ξεχωρίζουν τα νέα μπικίνι Ilana, Calisa, και Isabel. Τέλος, το Quinn Yellow Zebra παρουσιάζει ένα σλιπ με ρυθμιζόμενα, λεπτά κορδόνια για σέξι εμφάνιση και ιδανικό fitting.

Στην κατηγορία των ολόσωμων σχεδίων διακρίνεται το νέο σχέδιο Eloise με τα spaghetti straps που μπορεί να φορεθεί και ως body, η κλασική ολόσωμη γραμμή Josie με την αποκαλυπτική τετράγωνη πλάτη και το μπούστο, αλλά και το μακρυμάνικο surf suit Polly στο print Blots blue με το φερμουάρ μπροστά και τα μαύρα μονόχρωμα side panels που δημιουργούν αντίθεση αναδεικνύοντας κάθε σιλουέτα.

Τα χαρακτηριστικά prints της swimwear συλλογής Stefania Frangista για το Καλοκαίρι 2024, Belize, Dive και Sorbet, μεταφέρονται επιτυχημένα και στην ready-to-wear κολεξιόν μέσα από τα πολυμορφικά και ευέλικτα Jane παρεό, που μπορούν να φορεθούν ως φούστα, τοπ ή ακόμα και φόρεμα δίνοντας την τέλεια λύση στα beach looks της σεζόν. To exclusive Dive print μεταφέρεται επίσης και στο αγαπημένο shirtdress Palmira της Stefania Frangista, ιδανικό για όσες επιθυμούν ένα ευέλικτο, κλασικό και κομψό cover-up.

Και αυτή τη σεζόν, η δημιουργός επικεντρώνεται σε αισθησιακά knitwear pieces με αραιή, αποκαλυπτική πλέξη - σε μπεζ αποχρώσεις, ωστόσο, για να μπορούν να φορεθούν σε daylight, όπως το μακρυμάνικο crop top Harley ή το εντυπωσιακό tank dress Jade αλλά και το Joanna που ανανεώνεται φέτος και στην Bluish Grey απόχρωση. Στο μπεζ της άμμου (tan) ή σε μαύρο, το tank dress Indianna με την αθλητική πλάτη αγκαλιάζει απαλά το σώμα ενώ οι σούρες στο πλάι χαρίζουν ένα πιο κολακευτικό αποτέλεσμα.

Μετά τα denim παντελόνια της χειμερινής συλλογής, η σχεδιάστρια εισάγει για πρώτη φορά στην καλοκαιρινή ready-to-wear σειρά denim σορτσάκια που αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα από τις φαν τους είδους: το σχέδιο Dylan με τα εξωτερικά κουμπιά και το ρεβέρ διατίθεται σε πετροπλυμένο μπλε και μπεζ, ενώ το ψηλόμεσο σορτς Jagger διατίθεται στις αποχρώσεις dusty acqua και λευκό.

Στόχος της Στεφανίας Φραγκίστα είναι να προτείνει την ιδανική capsule collection του καλοκαιριού με ρούχα και μαγιό που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους δημιουργώντας αμέτρητους συνδυασμούς και να φορεθούν εύκολα, από το πρωί έως το βράδυ, στην πόλη ή το νησί. Μια υπόσχεση που δίνει για περισσότερα από 10 χρόνια έχοντας καταστήσει το brand σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα εντός και εκτός συνόρων. Promise!