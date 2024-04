Το νέο πρόσωπο HARALAS η Ευαγγελία Πλατανιώτη - Ωδή στην μόδα και τη νεανική ενέργεια στη νέα καμπάνια του brand Haralas για την ss2024

Η εταιρεία HARALAS βαδίζει δυναμικά στη νέα σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2024 με μία καμπάνια υψηλής αισθητικής στην οποία πρωταγωνιστεί η Ευαγγελία Πλατανιώτη, μαζί με τη Σοφία Μαλκογεώργου, παγκόσμιες πρωταθλήτριες τεχνικού σόλο και συγχρονισμένης κολύμβησης που εκπροσωπούν την χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου 2024

Η νέα καμπάνια, που δίνει συνέχεια στη σειρά #FacesofHaralas, εντάσσει στο επίκεντρο φέτος δυο νέα πρόσωπα, τώρα από τον χώρο του αθλητισμού, από μία διαφορετική οπτική. Η αφοσίωσή στην αριστεία και η δέσμευσή για την επίτευξη των στόχων ενσαρκώνουν το πνεύμα της δύναμης, της χάρης και της κομψότητας που συνάδει απόλυτα με το brand HARALAS.

Τα μαγευτικά καρέ της νέας καμπάνιας , τα #FacesofHaralas μας παρασύρουν στον κόσμο τους και το υγρό στοιχείο του νερού, ενώ γινόμαστε θεατές ενός fashion film που εξυμνεί τη μόδα, τη νεανική ενέργεια και τα statement looks. Δύναμη, στυλ και διαχρονικότητα. Η φετινή καμπάνια HARALAS εκπέμπει μια δυναμική και μοντέρνα οπτική, με φρέσκια και stylish προσέγγιση έχοντας τα φώτα στραμμένα πάνω στις πρωταγωνίστριες. Στα πλαίσια των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, το brand HARALAS ενώνει την μόδα με την δύναμη, την αποφασιστικότητα και την προσήλωση που συμβολίζει ο αθλητισμός.

Μέσα από την αλληλεπίδραση των πρωταγωνιστριών και τo fashion mood που κυριαρχεί, ξεδιπλώνονται τα trends για τη νέα σεζόν τα οποία ολοκληρώνονται με τα chic υποδήματα και αξεσουάρ των smart fashion brands. Η πάντα on – trend private label Haralas Collection, η οποία περιλαμβάνει statement πέδιλα, μπαλαρίνες, slingbacks, flatforms, δερμάτινα σανδάλια και mules, θα ενθουσιάσουν τις απανταχού fashionistas. Παράλληλα, τα καταστήματα Haralas διαθέτουν key – pieces των μεγαλύτερων lifestyle fashion brands όπως DKNY, Nine West, Dr. Martens, UGG, Carrano, Capodarte, TOUS, Guess, Macarena, JW PEI, TED BAKER, Plein Sport, Circus by Sam Edelman, NEWD TAMARIS, Tamaris, TOMS, Birkenstock καθώς και νέες προσθήκες όπως Flabelus, Corina, Crocs, Katy Perry, La Coque Francaise, Hoka & Converse που συγκεντρώνουν τα βλέμματα στις εμφανίσεις της σεζόν.

Η ανδρική συλλογή χαρακτηρίζεται από άνεση και στυλ, ικανοποιώντας όλες τις προτιμήσεις και συνθέτοντας ιδανικά urban και island chic looks με brands όπως μεταξύ άλλων Boss Shoes, UGG, TOMS, Guy Laroche, Polo Ralph Lauren, Gant και Camper καλύπτοντας ένα σημαντικό εύρος για τον σύγχρονο άνδρα. .

Ο δυναμισμός και η σύγχρονη αισθητική, το στυλ και η λάμψη συνθέτουν τις συλλογές του brand HARALAS για Άνοιξη – Καλοκαίρι 2024, προσκαλώντας μας να την ανακαλύψουμε και να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν με αισιοδοξία και απαράμιλλο στυλ κάνοντας το καθένα ξεχωριστά το νέο Face of Haralas.