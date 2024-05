Το grand opening του flagship store της, γιόρτασε η Puma

Celebrities, influencers, και εκπρόσωποι των media παρευρέθηκαν στο experiential opening event της PUMA

Η PUMA, που σε Ελλάδα και Κύπρο ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις, άνοιξε τις πόρτες του νέου flagship store της στη Γλυφάδα, στο ύψος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 96, και το γιόρτασε με ένα experiential event. Το νέο κατάστημα του brand αποτελεί έναν χώρο που ο επισκέπτης μπορεί να τον βιώσει ως προορισμό αναψυχής και καταναλωτικής εμπειρίας ταυτόχρονα, καθώς διαθέτει εκτός από πολλαπλές επιλογές συλλογών, γήπεδο μπάσκετ και F1 simulator.

Το νέο κατάστημα μεταμορφώθηκε στις 11 Απριλίου, προ(σ)καλώντας τους επισκέπτες να «φέρουν» μαζί τους τα SKILLS τους, ώστε να δείξουν τις ικανότητές τους στα διάφορα experiential corners που είχαν δημιουργηθεί την ημέρα της εκδήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να αναδείξει τις παρακάτω ικανότητές του- και να βιώσει στο έπακρο την “PUMA” εμπειρία:

VIRTUAL REALITY SKILLS: ένα ειδικά διαμορφωμένο corner- για τους λάτρεις της τεχνολογίας. Το κατάστημα φιλοξένησε τα APPLE vision pro, τα «μαγικά» γυαλιά που ήρθαν στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για το opening event της PUMA, δίνοντας στον επισκέπτη τη ευκαιρία να γίνει ο ίδιος μέρος της εικονικής πραγματικότητας. Οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να «μπουν» μέσα στο νέο sneaker της PUMA, Palermo, και να το δουν virtually σπιθαμή προς σπιθαμή. BASKETBALL SKILLS: για τους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο, η PUMA, ενθάρρυνε τους επισκέπτες να «ρίξουν καλάθια» με την καθοδήγηση εξειδικευμένου trainer. SCORING SKILLS: η ποδοσφαιρική ενότητα δε θα μπορούσε να λείπει καθώς η εταιρεία εξειδικεύεται στα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ένα ποδοσφαιράκι και μία εξέδρα στήθηκαν την ημέρα της εκδήλωσης για να δώσουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αναδείξουν τις ικανότητές τους στο συγκεκριμένο άθλημα. DRIVING SKILLS: αναπόσπαστο κομμάτι της PUMA εμπειρίας, είναι η οδήγηση καθώς η εταιρεία παρέχει είδη ιματισμού για τους επαγγελματίες οδηγούς των super cars. Το F1 simulation corner, έδωσε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν τις οδηγικές τους ικανότητες και να «κοντράρουν» ο ένας τον άλλον έως τον τερματισμό.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, και οι: Ελένη Φουρέιρα, FY, Ηλίας Γκότσης, Πέτρος Μάνταλος, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Σάββας Γιαντσής, Αλεξία Κούβελα, Παναγιώτης Καραΐσκος, Κόνι Μεταξά, Στέφανος Ντούσκος, Harold Moukoudi, Κώστας Μαρτάκης, Natasha Kay, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Gaia Μερκούρη, Φωτεινή Τράκα, Up In The Hype, Rebel Same, Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, Ανούσα Μελλά, Κάτια Ταραμπάνκο, Khay Be, Έλενα Γαλύφα, Μάγκυ Χαραλαμπίδου και πολλοί άλλοι.

Η ενέργεια των προσκεκλημένων και τα vibes της εκδήλωσης αποτυπώθηκαν μέσω των social καναλιών τους, δημιουργώντας social media buzz!

Φυσικά, πέρα από τα experiential units, οι καλεσμένοι απόλαυσαν το dj set του DJ Klou, και τα all-time favorite cocktails, Paloma & Frozen Margarita με Jose Cuervo, την No.1 Τεκίλα σε πωλήσεις στον κόσμο. Η Jose Cuervo, έχει συμμετάσχει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, κερδίζοντας βραβεία για την ποιότητά της ενώ διανέμεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο! Ο οίκος της Jose Cuervo ιδρύθηκε το 1795 και είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος παραγωγός Τεκίλα στον κόσμο