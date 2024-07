Το AI-generated fashion show του Έλον Μασκ είναι ό,τι καλύτερο έχεις δει σήμερα

Όταν ο Έλον Μασκ αποφασίζει να «παίξει» με τη μόδα

Με τις παγκόσμια πολιτική σκηνή να αλλάζει και τους ηγέτες βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο, ο Έλον Μάσκ αποφάσισε να τους δώσει ακόμα λίγο χρόνο κάτω από τους προβολείς, για διαφορετικό λόγο αυτή τη φορά. Ο ιδρυτής της Space X και κύριος μέτοχος του X -πρώην Twitter- μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του -και όχι μόνο- ένα AI-generated fashion show στο οποίο συμμετέχουν όλα τα «πρώτα ονόματα» της πολιτικής, της τεχνολογίας και φυσικά celebrities.

Η αλήθεια είναι πως ο Έλον Μασκ μας έκανε να χαμογελάσουμε και να διαβάσουμε πίσω από τα looks των «μοντέλων» στην Πασαρέλα της Δύναμης, όπως την ονόμασε. Είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του; Μπορεί. Αλλά και πάλι δεν είναι ο πρώτος που παίζει με το AI δημιουργώντας fake εικόνες, για χιουμοριστικούς λόγους. Απόλαυσε στο παρακάτω βίντεο λοιπόν τον ίδιο τον Έλον Μασκ, τον Ντόναλντ Τραμπ (με τις αλυσίδες του), τον Πάπα Φραγκίσκο, την Κάμαλα Χάρις, την Χίλαρι Κλίντον, τον Πούτιν, τον Τζεφ Μπέζος, τον Τζο Μπάιντεν (στο καροτσάκι του), τον Μπαράκ Ομπάμα (με τα περισσότερα looks), τον Μπιλ Γκέιτς (αγκαλιά με το μήνυμα του παγκόσμια black out) και άλλους γνωστούς με μοδάτα σύνολα και δυναμικό περπάτημα.