Έλον Μασκ: Πλήθος καταγγελιών εις βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση - «Αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα»

Η SpaceX και ο Έλον Μασκ, μηνύθηκαν χθες από τους πρώην υπαλλήλους της εταιρείας

Αντιμέτωπος με νέες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση είναι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, αφού πρώην εργαζόμενοι της SpaceX σημειώνουν ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης μιας εκπαιδευόμενης. Παράλληλα, ισχυρίζονται πως ο Μασκ ζήτησε από μία εργαζόμενη να φέρει στον κόσμο τα παιδιά του, για να διαιωνίσει το είδος του.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με μια έκθεση που κατέχει στη διάθεσή της η WSJ, στη μήνυση που κατέθεσαν οκτώ εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την εταιρεία του, το 2022, τονίζουν πως ο επιχειρηματίας δημιούργησε μια υποτιμητική κουλτούρα προς τις γυναίκες στις εταιρείες του. «Διοικεί τη SpaceX σε σκοτεινούς αιώνες, αντιμετωπίζοντας τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα που αξιολογούνται με βάση το μέγεθος του σουτιέν τους, βομβαρδίζοντας τον χώρο εργασίας με άσεμνα σεξουαλικά πειράγματα», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Exclusive: How Elon Musk blurred boundaries with women at SpaceX and faced no repercussions https://t.co/vHBAUHFokB https://t.co/vHBAUHFokB