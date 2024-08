Η Τάιρα Μπανκς επιστρέφει στο Victoria’s Secret show - Το viral βίντεο με τη Τζίτζι Χαντίντ

Η Τάιρα Μπανκς θα βρεθεί ξανά στο catwalk που εμβληματικού brand

Η επιστροφή του show της Victoria’s Secret είναι γεγονός! Τον ερχόμενο Οκτώβριο, το fashion show που έγραψε ιστορία στη βιομηχανία της μόδας, θα σηκώσει αυλαία, μετά από έξι χρόνια απουσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πολλά γνωστά μοντέλα θα επιστρέψουν στο γνώριμο catwalk, ξυπνώντας αναμνήσεις. Ανάμεσά τους είναι η Τάιρα Μπανκς. Το επιτυχημένο μοντέλο με τη διεθνή καριέρα, που παρουσίαζε για χρόνια το «Next Top Model», επιστρέφει στο δημοφιλές show της Victoria’s Secret και ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος.

Πριν από μερικές ώρες, η Τάιρα Μπανκς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα βίντεο, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την επίσης αγαπημένη του θεσμού, Τζίτζι Χαντίντ, και ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή του Victoria’s Secret show. Η ημερομηνία αυτού; 15 Οκτωβρίου του 2024 στη Νέα Υόρκη.

Τόσο η Τάιρα Μπανκς όσο και η Τζίτζι Χαντίντ μετρούν πολλές συμμετοχές στο εντυπωσιακό show και αποτελούν δύο από τα πρόσωπα που οι fans θα ήθελαν πολύ να δουν στη νέα εκδοχή του.

«Το show της Victoria's Secret επιστρέφει και θα αντανακλά ποιοι είμαστε σήμερα, συν ό,τι ξέρετε και αγαπάτε. Την λάμψη, την πασαρέλα, τα φτερά, το μουσικό υπερθέαμα και πολλά ακόμα», ήταν η λεζάντα που συνόδευε την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο σχετικά με το show.

Gigi Hadid and Tyra Banks are joining the Victoria’s Secret fashion show that has been in the works for quite some time. pic.twitter.com/ofq7aTTPqI