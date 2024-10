Ο Κιμ Τζόουνς αποχωρεί από τον οίκο Fendi μετά από 4 χρόνια

Αυτό είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

Ο Κιμ Τζόουνς, ο Βρετανός σχεδιαστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην αφρόκρεμα της μόδας, πρωταγωνιστεί το τελευταίο διάστημα στις συζητήσεις εκείνων που λατρεύουν το χώρο της πιο γρήγορα ανακυκλώσιμης τέχνης.

Αιτία η επιθυμία του να αφήσει το ρόλο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής γυναικείων ενδυμάτων στον οίκο, Fendi - η αλήθεια είναι πώς τα είχε πάει περίφημα- για να «επικεντρωθεί πλήρως» στη θέση του ως καλλιτεχνικός διευθυντής ανδρικών ενδυμάτων στον οίκο, Dior.

Kim Jones is Stepping Down at Fendi https://t.co/jO8vSRGbs1