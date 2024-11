Η Μarina Raphael αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο στον οίκο μόδας Elie Saab

H ταλαντούχα ελληνίδα σχεδιάστρια Μαρίνα Ραφαήλ αναλαμβάνει τον ρόλο της Artistic and Design Director των τσαντών για τον οίκο Elie Saab

Η Marina Raphael επιλέχθηκε να ηγηθεί του τομέα των τσαντών του παγκοσμίου φήμης Οίκου Μόδας, Elie Saab. Η καλλιτεχνική αυτή συνεργασία μας παρουσιάζει μια φρέσκια προσέγγιση στην κατηγορία των τσαντών καθοδηγούμενη από την τεχνογνωσία και τη διεύθυνση της Μαρίνας.

Σηματοδοτώντας αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, η Μαρίνα θα επικεντρωθεί στο να φέρει τις βασικές αξίες του οίκου μόδας στο προσκήνιο και συγχρόνως να ενισχύσει την ταυτότητα της συλλογής τσαντών. Δίνοντας έμφαση στα διαχρονικά σχέδια και στην εξαιρετική δεξιοτεχνία, αξίες έμφυτες στο DNA του ELIE SAAB, η Μαρίνα θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο στην διεύρυνση αυτού του τομέα.

Μέσω του δικού της επώνυμου brand πολυτελών τσαντών, η Ελληνο-Αυστριακή σχεδιάστρια έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση τόσο για τις εμβληματικές σιλουέτες όσο και τα κρυστάλλινα statement κομμάτια, σφυρηλατώντας μια μοναδική πορεία στον χώρο της μόδας γεμάτη αφοσίωση για τολμηρή και ισχυρή αυτοέκφραση. Ως μέλος της οικογένειας Swarovski, τα κοινά οικογενειακά ιδανικά και οι αξίες της, έχουν επιφέρει ανεπιτήδευτη ευθυγράμμιση με τον Οίκο Elie Saab. Εναρμονισμένη με τις ανάγκες της μοντέρνας γυναίκας, η οπτική της Μαρίνας καλείται να τονίσει περαιτέρω την γυναικεία ενδυνάμωση και μοναδικότητα. Στον νέο της ρόλο στον Οίκο ELIE SAAB, η Μαρίνα πρόκειται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει 4 συλλογές ready-to-wear και 2 συλλογές haute couture ετησίως. Η πρώτη συλλογή έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2025, στο Haute Couture Show του ELIE SAAB, στο Παρίσι.

Marina Raphael, Creative Director of MARINA RAPHAEL and Artistic & Design Director of Handbags at ELIE SAAB: “Με τιμά βαθύτατα που γίνομαι μέλος του οίκου ELIE SAAB ως Artistic & Design Director των τσαντών. Δουλεύοντας με τον κ. Elie Saab, ο οποίος έχει αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στην καλλιέργεια του πάθους μου για εξαιρετική ποιότητα και δεξιοτεχνία, είναι πραγματικά μια εμπειρία που μου δίδαξε ταπεινοφροσύνη. Υπήρξε επαναστάτης στον κόσμο της υψηλής ραπτικής και της μόδας και η ασυναγώνιστη δημιουργικότητα και προσήλωση του στην λεπτομέρεια μου προκαλούσαν πάντα δέος. Η ευκαιρία να συνεισφέρω σε αυτό το δυναμικό και διαχρονικό brand, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του κ. Elie Saab και την ηγεσία του CEO Elie Saab Jr., αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα μου.”