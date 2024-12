"Holiday Season: You look great" Γιόρτασε τις κοινές στιγμές με στιλ MODIVO

Ζεστασιά; Την έχουμε μέσα μας. Στις σχέσεις, στις στιγμές με τους αγαπημένους μας

Μαζί ανακαλύπτουμε το κλασικό και τις τολμηρές αντιθέσεις. Συνδυάζουμε τα total looks με ρετρό στυλ και παίζουμε με τα στρώματα - τόσο στη μόδα όσο και στη ζωή. Γιατί; Γιατί δημιουργούμε αξέχαστες στιγμές. Γιατί εκτιμούμε τη διαφορετικότητα. Γιατί ο καθένας μας είναι μοναδικός. Holiday Season - you look great. With love, MODIVO.

Καμπάνια MODIVO – Holiday season 2024

Η νέα καμπάνια του MODIVO δεν αναφέρεται στις γιορτές, αλλά στο πιο σημαντικό μέρος τους - τις σχέσεις και τις στιγμές με τους αγαπημένους μας. Το MODIVO ενθαρρύνει τη δημιουργία ξεχωριστών αναμνήσεων που θα μείνουν μαζί μας για καιρό - με το δικό μας, μοναδικό και αυθεντικό στυλ. Η μόδα και οι τάσεις, αν και έντονες, αποτελούν το φόντο για το πιο σημαντικό - τη χαρά του κοινού χρόνου, γεμάτο συζήτηση και χαλάρωση.

Βραδινές τάσεις στο στιλ MODIVO

Και μιλώντας για τάσεις, η νέα καμπάνια MODIVO είναι γεμάτη από αυτές. Κυριαρχεί ο συνδυασμός υφών και μοτίβων. Τα κορυφαία βραδινά looks συνδυάζουν διαφορετικές υφές - από απαλή γούνα και βελούδο, μέχρι βαρύ δέρμα και κλασικά πλεκτά με ρετρό χαρακτήρα. Κλασικά σχέδια, όπως τα φαρδιά και ανοιχτά μανίκια, οι φιόγκοι και τα βελούδινα υφάσματα, είναι επίσης μια αναφορά στη μόδα του παρελθόντος, η οποία είναι σήμερα στην τάση.

Οι εμφανίσεις της καμπάνιας MODIVO περιλαμβάνουν λάμψη - από παγιέτες μέχρι γυαλιστερά υφάσματα, που εξισορροπούνται με πιο χοντρά υλικά. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η πολυστρωματικότητα των εμφανίσεων, τα oversized κομμάτια και οι επιρροές από κοστούμια από τις τελευταίες παρουσιάσεις μόδας, όπως αυτά σε ανδρικό στυλ με πιο φαρδιά γραμμή ώμων. Το τέλειο γιορτινό φόρεμα φέτος διαθέτει πολλές τσακίσεις και ασύμμετρη γραμμή. Ξεχωρίζουν επίσης διάφορες λεπτομέρειες. Στα αξεσουάρ κυριαρχούν φουλάρια, ογκώδη κοσμήματα με γεωμετρικά σχήματα, ρετρό τσάντες και γάντια.

Από τα χρώματα, το πράσινο, το καφέ, το μπορντό και το ροζ της πούδρας είναι τα πιο σημαντικά, καθώς και η κλασική παλέτα χρωμάτων του μαύρου, του μπεζ και του γκρι. Εξακολουθούν να είναι δημοφιλή τα μονοχρωματικά σύνολα, που συνδυάζουν στοιχεία στο ίδιο χρώμα σε διαφορετικές αποχρώσεις. Αυτή τη σεζόν επιλέγουμε κόκκινες ή γκρι αποχρώσεις.

