Η Peace & Chaos εντυπωσίασε στο MadWalk 2024 by Three Cents με τη συλλογή "Daughters of the Earth"

Στις 2 Δεκεμβρίου 2024, το MadWalk by Three Cents, το μεγαλύτερο show μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, υποδέχθηκε τη Peace&Chaos, που παρουσίασε την πρωτοποριακή της συλλογή "Daughters of the Earth". Σε ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια, αντιθέσεις και δυναμισμό, το brand ταξίδεψε το κοινό σε έναν κόσμο όπου η φύση, το μυστήριο και η πνευματικότητα συναντιούνται, μέσα από τολμηρά prints και εντυπωσιακές υφές.

Η εμφάνιση της Peace&Chaos πλαισιώθηκε από τη μοναδική ερμηνεία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, που χάρισε στη βραδιά μια ξεχωριστή μουσική διάσταση. Η καθηλωτική φωνή της, σε απόλυτη αρμονία με τη δυναμική της συλλογής, δημιούργησε μια μαγευτική εμπειρία που ένωσε τη μουσική και τη μόδα με απαράμιλλη τέχνη.

Η Συλλογή "Daughters of the Earth"

Εμπνευσμένη από τη δύναμη της φύσης και τη σύνδεση με τις αρχέγονες ρίζες, η συλλογή "Daughters of the Earth" παρουσίασε oversized prints με μεταλλικές αποχρώσεις, γυαλιστερές υφές και ματ φινιρίσματα. Με κυρίαρχο το μαύρο χρώμα που φωτίστηκε με φευγαλέες λάμψεις και δραματικές πινελιές, οι δημιουργίες πρόβαλαν την ισορροπία ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως.

Η Peace&Chaos ανέδειξε για ακόμα μια φορά τη μοναδική της ικανότητα να μεταμορφώνει υφάσματα σε έργα τέχνης, συνδυάζοντας πολιτισμικά και πνευματικά στοιχεία με φουτουριστικές και ονειρικές αναφορές.

Η Peace&Chaos στο MadWalk

Η δυναμική παρουσίαση της συλλογής "Daughters of the Earth"στο MadWalk 2024 by Three Cents επιβεβαίωσε τη θέση της Peace&Chaos ως ένα από τα πιο τολμηρά και δημιουργικά brands της ελληνικής μόδας. Οι ιδρυτές του brand, Νεφέλη Άλλαν και Δημήτρης Πανταζής, μέσα από το όραμά τους, απέδειξαν πως οι αντιθέσεις δεν είναι μόνο πηγή έμπνευσης αλλά και το μυστικό για τη δημιουργία της τέλειας ισορροπίας.





Creative Team:



Nefeli Allan

Δημήτρης Πανταζής

Μελισσάνθη Σπέη

Νίκη Παγιατάκη



Performance:

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

