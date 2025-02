H νέα καμπάνια της Stella McCartney χρησιμοποιεί το Ai για να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα

Η φιλοσοφία της McCartney, Save What You Love, που παρουσιάστηκε αρχικά στην πασαρέλα, επιστρέφει δυναμικά

Η καμπάνια της Stella McCartney για το Καλοκαίρι 2025 δεν αφορά απλώς τη μόδα—είναι ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά της φύσης υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή.

Με πρωταγωνιστές τους Myha’la, Alex Consani, Eva Mendes και RAYE, η καμπάνια, φωτογραφημένη από τον Ethan James Green στη Νέα Υόρκη, παρουσιάζει τα μοντέλα πλαισιωμένα από περιστέρια και υβριδικά πουλιά που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Ai.

Η απόφαση να ενσωματωθούν πλάσματα που έχουν φτιαχτεί με τη βοήθεια της τεχνιτής νοημοσύνης δεν είναι απλώς αισθητική. Eίναι μια προειδοποίηση. Σχεδόν το 50% των ειδών των πουλιών έχουν εξαφανιστεί, ενώ 3,4 δισεκατομμύρια πουλιά τραυματίζονται ή σκοτώνονται ετησίως για τη συλλογή φτερών. Αν οι προσπάθειες διατήρησης τους αποτύχουν, ίσως τα πουλιά της τεχνητής νοημοσύνης να είναι το μόνο που θα μας απομείνει.

Η φιλοσοφία της McCartney, Save What You Love («Σώσε ό,τι αγαπάς»), που παρουσιάστηκε αρχικά στην πασαρέλα, επιστρέφει δυναμικά—αυτή τη φορά μέσα από εικόνες που θολώνουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και προσομοίωσης. Εμπνευσμένη από το βιβλίο του Jonathan Franzen The End of the End of the Earth, η καμπάνια καλεί το κοινό να επανεξετάσει τη σχέση του με τη φύση.





Η βιωσιμότητα ήταν πάντα κεντρικός άξονας του brand, αλλά αυτή τη σεζόν προχωράει ακόμα περισσότερο. Με 96% βιώσιμα υλικά, η συλλογή για το καλοκαίρι του 2025 είναι η πιο οικολογική της McCartney μέχρι σήμερα. Τα παραδοσιακά υλικά πολυτελείας αντικαθίστανται από καινοτόμες εναλλακτικές, όπως τo Hydefy, ένα υποκατάστατο του δέρματος φτιαγμένο από μύκητες και το Kelsun, ένα υφαντό από φύκια που κάνει το ντεμπούτο του στη βιομηχανία πολυτελείας.

Πέρα από τα υλικά, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας έχουν τη δική τους ακτιβιστική δράση. Η Myha’la, γνωστή για την παρουσία της στη μεγάλη οθόνη, υποστηρίζει την πολυπολιτισμική εκπροσώπηση στα μέσα, τη φυλετική δικαιοσύνη και τις λύσεις για την έλλειψη στέγης. Η Alex Consani, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε Model of the Year, αγωνίζεται για την ενσωμάτωση και τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας. Η Eva Mendes επιστρέφει στο brand, συνεχίζοντας το έργο της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Και η RAYE, η νικήτρια των βραβείων BRIT, χρησιμοποιεί τη φωνή της για να καταδείξει την εκμετάλλευση στη μουσική βιομηχανία και την περιβαλλοντική κρίση.