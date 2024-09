«It's about F* time» Η Εύα Μέντες είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της Stella McCartney

Η φθινοπωρινή καμπάνια της Stella McCartney μιλάει για το περιβάλλον

Ο οίκος μόδας Stella McCartney παρουσίασε τη φθινοπωρινή καμπάνια του με το σλόγκαν «It’s about fucking time», ένα περιβαλλοντικό μανιφέστο, με πρωταγωνίστριες την Εύα Μέντες και την Raye, οι οποίες ποζάρουν δίπλα σε ένα άλογο και μια πολική αρκούδα. Περιμένατε κάτι λιγότερο από την Στέλλα;

Ο οίκος επίλεξε να δουλέψει με την Μέντες για την δυνατή φωνή της και την υποστήριξη που δείχνει στους μετανάστες, όπως επίσης και τις επιχειρηματικές της πρωτοβουλίες για το γενικό καλό, συμπεριλαμβανομένης της καμπάνιας για το plastic-free νερό FloeWater. Επίσης το brand Stella McCartney θέλησε να συμπεριλάβει την Raye στην καμπάνια εξαιτίας της στήριξής της στους αδικημένους της μουσικής βιομηχανίας, στο φεμινισμό και στην περιβαλλοντική κρίση.

Η καμπάνια είναι φωτογραφημένη στο Λονδίνο από τον Ίθαν Τζέιμς Γκριν και στοχεύει να φωτίσει τις περιβαλλοντικές και ηθικές πρακτικές του brand. Επίσης ο οίκος έδειξε πως το δέρμα της αγελάδας είναι σχεδόν δέκα φορές πιο βλαβερό για το περιβάλλον από ότι οι plant-based εναλλακτικές και έξι από ότι οι συνθετικές επιλογές.

Το όνομα της καμπάνιας επίσης, το «It’s about fucking time», είναι εμπνευσμένο από ένα t-shirt που είχε φτιάξει η ίδια η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ για την ημέρα που ο πατέρας της θα έμπαινε στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 1999. Ε, ναι, δίκιο είχε!