Η UGG απογειώνει το coolness με τη συλλογή Golden Collection

Σανδάλια και clogs για γυναίκες και άνδρες, με καθαρές γραμμές και σύγχρονο σχεδιασμό

Η UGG παρουσιάζει τη Golden Collection για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 — εκεί όπου η laid-back πολυτέλεια συναντά τη σύγχρονη μόδα. Σανδάλια και clogs για γυναίκες και άνδρες, με καθαρές γραμμές και σύγχρονο σχεδιασμό, κατασκευασμένα από premium υλικά, σχεδιασμένα για να εκφράζουν μια κομψή αλλά ανεπιτήδευτη αισθητική. Το California dreaming μεταφράζεται σε στιλ, μέσα από μια συλλογή που ανανεώνει ό,τι θεωρούμε “καλοκαιρινό look”.

Κάθε σχέδιο της συλλογής είναι κατασκευασμένο με προσοχή στη λεπτομέρεια, από μαλακό, βελούδινο suede και ανακυκλωμένα υλικά, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί – και πρέπει – να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευαισθησία. Η συλλογή αναδεικνύει τη δυναμική του modular design, προσφέροντας επιλογές που προσαρμόζονται στο στιλ και στις ανάγκες της κάθε μέρας. Από πρωινές βόλτες στην πόλη μέχρι χαλαρά απογεύματα δίπλα στη θάλασσα, τα σανδάλια της Golden Collection φέρνουν μαζί τους μια αίσθηση διαχρονικότητας, ελευθερίας και summer glow.

Golden Rise

Πρωταγωνιστής της συλλογής είναι το GoldenRise – ένα 3-σε-1 πέδιλο-πλατφόρμα που μεταμορφώνεται ανάλογα με τη διάθεσή σου: μπορεί να φορεθεί ως slide, slingback ή wrap sandal. Τα προσαρμόσιμα λουράκια του είναι φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ενώ οι χρωματικές επιλογές – από τους γήινους μπεζ τόνους, μέχρι το έντονο πορτοκαλί και το διαχρονικό μαύρο – του δίνουν έναν μοναδικό χαρακτήρα.

Goldenstar

Goldenstar Regenerate

Η συλλογή συνεχίζεται με το αγαπημένο Goldenstar, που αποκτά νέα στιλιστική διάσταση μέσα από τις τρεις εκδοχές του. Στη βασική του μορφή, προσφέρει απόλυτη προσαρμοστικότητα και στήριξη, ενώ η εκδοχή Goldenstar Hi απογειώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά το look, με την υπερυψωμένη πλατφόρμα της. Φόρεσέ το όλη μέρα – και όλη νύχτα – ασταμάτητα και ακούραστα! Όσο για το Goldenstar Regenerate, είναι φτιαγμένο από suede που προέρχεται από regenerative πρακτικές δηλαδή από τεχνικές ή μεθόδους που αποσκοπούν στην αναγέννηση ή αποκατάσταση των φυσικών πόρων. Άνεση, εμφάνιση και eco-consious προσέγγιση; Ναι σε όλα!

PeakMod

PeakMod

Την πιο τολμηρή πρόταση της συλλογής υπογράφει το PeakMod, ένα ανδρικό hybrid clog που φέρνει τον αέρα του street style σε μια φουτουριστική εκδοχή. Κατασκευασμένο με αεριζόμενο επάνω μέρος, το PeakMod σχεδιάστηκε για να ξεχωρίζει, χωρίς να θυσιάζει την άνεση ή την πρακτικότητα. Το αποσπώμενο λουράκι του προσφέρει επιπλέον ευελιξία, ενώ ο urban χαρακτήρας του το καθιστά ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Σε αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι, η HANNI, παγκόσμια ambassador της UGG και μέλος των New Jeans, επιστρέφει στη δημιουργική σκηνή του brand για δεύτερη φορά. Αν η pop culture είναι το δυνατό σου σημείο, τότε σίγουρα ξέρεις – και έχεις ακούσει – τη HANNI. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, έχει αφήσει πίσω της τα στενά όρια της K-Pop και μαζί με τις New Jeans είναι πλέον από τα πιο hot ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: «Top Global K-Pop Artist» στα Billboard Music Awards 2023, «Group of the Year» στα Billboard Women in Music Awards 2024 και αμέτρητες sold-out συναυλίες.

Με τη δική της μοναδική αισθητική, που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα, τη δημιουργικότητα και την παγκόσμια pop κουλτούρα, η HANNI γίνεται η ενσάρκωση της Golden Collection. Χωρίς να υπερβάλλει, χωρίς να προσπαθεί – απλώς με το να είναι ο εαυτός της – αποτυπώνει ακριβώς ό,τι πρεσβεύει αυτή η συλλογή: ελευθερία, αυτοέκφραση, ανεπιτήδευτη λάμψη.

Ανακάλυψε τη χρυσή πλευρά του καλοκαιριού μέσα από τη ματιά της UGG. Η Golden Collection δεν είναι απλώς μια σειρά υποδημάτων – είναι ένας τρόπος ζωής. Μια ωδή στη χαλαρότητα, την κομψότητα και την αίσθηση του “Big Spring Energy” που κρατά όλη τη σεζόν.

Η νέα συλλογή της UGG είναι διαθέσιμη στο UGG Store (τηλ. 211 10 88 163) επί της Αναγνωστοπούλου 4 στο Κολωνάκι, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της UGG σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία & Βουλγαρία είναι ο Όμιλος Φάις