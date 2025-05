Το αγαπημένο ελληνικό brand Sun of A Beach παρουσιάζει τη νέα συλλογή Mani Journeys

Η νέα συλλογή Sun of A Beach για το Καλοκαίρι 2025 είναι ένας φόρος τιμής στην αδάμαστη ομορφιά του μανιάτικου τοπίου

Κάθε ταξίδι, κάθε προορισμός είναι για το brand Sun of A Beach μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, ένας τόπος που θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Αυτή τη φορά, το αγαπημένο ελληνικό brand, ταυτόσημο του ελληνικού καλοκαιριού, της ξεγνοιασιάς και των διακοπών, μάς ταξιδεύει στη μεσσηνιακή Μάνη. Σε έναν τόπο άγριο και φλογερό, με μια ακατέργαστη, αυθεντική ομορφιά που ενέπνευσε -όπως κάθε τι μοναδικό- ποιητές και συγγραφείς, «Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη φωτιά», περιγράφει γλαφυρά ο στίχος του Γιάννη Ρίτσου.

Η νέα συλλογή Sun of A Beach για το Καλοκαίρι 2025 είναι ένας φόρος τιμής στην αδάμαστη ομορφιά του μανιάτικου τοπίου και αποτυπώνει τα βασικά του στοιχείa - την πέτρα, τη θάλασσα και το φως-, σε εκρηκτικές μονοχρωμίες, απίθανα color blocks και πρωτότυπα μοτίβα.

Με τίτλο Mani Journeys, στην καρδιά της νέας συλλογής Sun of A Beach για το Καλοκαίρι 2025 βρίσκεται η Polychrome Collection, με τις έντονες μονοχρωμίες που επιστρατεύονται είτε αυτούσιες είτε σε συνδυασμούς δημιουργώντας statement color blockings τόσο στις signature πετσέτες του brand, όσο και σε beachwear σχέδια και αξεσουάρ παραλίας.

H τολμηρή και πάντα αισιόδοξη παλέτα των Sun of A Beach εμπλουτίζεται φέτος με την πλούσια και ζεστή απόχρωση Sunflower Yellow, που αντανακλά τη θερμότητα και το εκτυφλωτικό φως του μεσσηνιακού ήλιου.

Το Cousteau blue, εμπνευσμένο από τον θρυλικό Γάλλο ωκεανογράφο και εξερευνητή Jacques-Yves Cousteau, είναι ένα μπλε τόσο φωτεινό και αναζωογονητικό, όπως η αγκαλιά της γαλήνιας θάλασσας.

Η γήινη παλέτα εκπροσωπείται εδώ από την απόχρωση Coppertone (μια σκούρα εκδοχή της ώχρας), ενώ το πράσινο της φύσης έρχεται με πιο χιουμοριστική, σχεδόν anime λογική και όνομα Wasabi green.

Το fluffy, πετσετέ ύφασμα Terry, από 100% βαμβάκι και σήμα κατατεθέν πλέον του brand, πρωταγωνιστεί στη συλλογή όχι μόνο στις best-seller πετσέτες θαλάσσης, αλλά και σε καπέλα, τσάντες, pouches και φυσικά σε ρούχα, όπως η ολόσωμη Cousteau φόρμα αλλά και το signature κομμάτι της συλλογής, η Beach Cape στη χαρακτηριστική Sunflower απόχρωση.

Η beachwear σειρά των Sun of a Beach με ρούχα από φίνο βαμβάκι, διανθίζεται φέτος και με λινά πουκάμισα, ιδανικά για να φορεθούν τόσο στις διακοπές όσο και στην πόλη, ενώ η swimwear συλλογή -για γυναίκες, άντρες και παιδιά- εμπλουτίζεται με ακόμα περισσότερα σχέδια, που θα κάνουν κάθε εμφάνιση στην παραλία να ξεχωρίσει με playful διάθεση, standout κομψότητα και απαράμιλλο στυλ.

Για τη φωτογράφηση τους συλλογής Mani Journeys, το Sun of a Beach ταξιδεύει με τον καταξιωμένο φωτογράφο Bill Georgoussis και πρωταγωνίστρια την Ισμήνη Παπαβλασοπούλου σε εμβληματικά σημεία της μεσσηνιακής Μάνης, δημιουργώντας μια ακόμα καμπάνια που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Μια ακόμα καμπάνια που αποτυπώνει το ελληνικό καλοκαίρι όπως ακριβώς είναι: ανεπιτήδευτο, περιπετειώδες, γεμάτο φως και ακαταμάχητα cool.



Σχετικά με το Sun of A Beach:



Γεννημένο στο πανοραμικό τοπίο των 6.000 ελληνικών νησιών, το brand Sun of a Beach, που ίδρυσαν οι Μελίνα Πίσπα και Έλλη Ρούντου εδώ και μια δεκαετία, έχει λανσάρει μια πληθώρα προϊοντικών σειρών από πετσέτες, μαγιό, ρούχα και αξεσουάρ παραλίας - για άντρες, γυναίκες και παιδιά- που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών μας αποδράσεων, αλλά και έξυπνα gift boxes για κάθε περίσταση. Με σταθερή πηγή έμπνευσης τη «ζωή στην παραλία», την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, στην καρδιά του brand υπάρχει μια βαθιά σύνδεση με τη φύση και μια ακλόνητη προσήλωση στην ελληνική δεξιοτεχνία. Από την ίδρυσή του, το 2012, το Sun of a Beach δεσμεύεται για τη χειροποίητη κατασκευή όλων των προϊόντων τους, την τοπική παραγωγή και τη χρήση eco-friendly υλικών.



Ανακαλύψτε την ολοκληρωμένη συλλογή Mani Journeys στο sunofabeach.com ενώ φωτογραφικό υλικό σε υψηλή ανάλυση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ta προϊόντα Sun of α Beach διατίθενται στο ομώνυμο κατάστημα-showroom, online στο sunofabeach.com, στα πολυκαταστήματα Attica, The Department Stores, στο Sun of a Beach Airport Store και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

SUN OF A BEACH

THE STORE & SHOWROOM

Lemos Centre – 3ος όροφος

Καρνεάδου 25

106 75 Αθήνα

Τ: 212 2135788

Ε: [email protected]

Sunofabeach.com

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 10:00 - 17:00