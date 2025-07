H Έμα Στόουν στη νέα καμπάνια του οίκου Louis Vuitton είναι μια σύγχρονη εκδκοχή της Twiggy

Η νέα καμπάνια του οίκου Louis Vuitton Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 με πρωταγωνίστριες την Έμα Στόουν και την Χογιόν, είναι μια ωδή στη φθινοπωρινή μόδα

Σχεδιασμένη από τον Nicolas Ghesquière, η συλλογή δίνει την αίσθηση περιπέτειας με τις νέες φωτογραφίες της Έμα Στόουν, μέσα από τον φακό του Ίθαν Τζέιμς Γκριν, να παραπέμπουν στις ένδοξες μέρες της Twiggy τη δεκαετία του 1960.

Η Έμα Στόουν πρωταγωνιστεί δίπλα στην ηθοποιό του Squidgame, Χογιόν Γιουνγκ, και για χάρη των κλικ έχει ένα pixie κούρεμα στο στιλ της Twiggy, σαν να είναι το it-girl της δεκαετίας του '60.

Στην πρώτη φωτογραφία με cat eye μακιγιάζ στα μάτια και ροζ χείλη αποτυπώνεται η vintage αισθητική που κυριαρχεί ενώ τα ρούχα που φορά είναι εξίσου νοσταλγικά. Το πουλόβερ της σε έντονο καρό σε κόκκινο, πράσινο και γκρι – καφέ, ο λευκός γιακάς και η κόκκινη βελούδινη κορδέλα της μας γυρίζουν σε μια άλλη εποχή. Στην επόμενη φωτογραφία, η Έμα Στόουν ποζάρει ξαπλωμένη σε έναν βελούδινο καναπέ, φορώντας ένα φόρεμα μαύρο με χρωματιστά λουλούδια.

Emma Stone photographed by Ethan James Green for Louis Vuitton Fall 2025 campaign pic.twitter.com/lw7zJpWVkJ

