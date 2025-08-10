«Marc by Sofia»: Η Σοφία Κόπολα σκηνοθετεί το πρώτο της ντοκιμαντέρ -και θα αφορά τον Marc Jacobs

Με τίτλο «Marc by Sofia» το πρώτο ντοκιμαντέρ που θα σκηνοθετήσει η Σοφία Κόπολα έρχεται να «ρίξει» φως σε άγνωστες – και όχι μόνο - στιγμές που καθόρισαν τη λαμπερή καριέρα του Marc Jacobs.

Το ντοκιμαντέρ θα έχει κοινή αφετηρία τη φιλία χρόνων της Κόπολα με τον Jacops αλλά και τη συνεργασία σου, αν σκεφτείς άλλωστε πως η Κόπολα αποτελούσε μούσα του Marc Jacobs, σίγουρα θα έχει πολλά να αφηγηθεί, τόσο από τα παρασκήνια, όσο και από τη σχέση τους.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν περί του΄90 και μαζί άφησαν μια σπουδαία παρακαταθήκη, όχι μόνο για τον οίκο αλλά και γενικότερα για τον χώρο της μόδας.



Σαν μούσα του σχεδιαστή, η Κόπολα πρωταγωνίστησε στην καμπάνια αρώματος του Marc Jacobs, με φωτογράφο τον Juergen Teller ,το 2002, σκηνοθέτησε τις διαφημίσεις για το Daisy Dream, συνεργάστηκε με τον Jacobs σε μια συλλογή τσαντών όσο εκείνος κρατούσε το τιμόνι του οίκου Louis Vuitton μεταξύ ‘97 και ‘13, εμφανίστηκε στις διαφημίσεις του για το φθινόπωρο του 2015 και συνεργάστηκαν επίσης στη σειρά Heaven by Marc Jacobs που κυκλοφόρησε το 2020.

Αν και η Σοφία Κόπολα έχει σκηνοθετήσει επιτυχημένους τίτλους της μεγάλης οθόνης, όπως τα «Πρισίλα» και «Μαρία Αντουανέτα», το «Marc by Sofia» αποτελεί το πρώτο ντοκιμαντέρ της αλλά και την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία αφιερωμένη στον Marc Jacobs, μετά το «Marc Jacobs & Louis Vuitton» που κυκλοφόρησε το 2007.



Το ντοκιμαντέρ θα κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκτός διαγωνισμού, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

