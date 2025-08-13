Ποια είναι η Jura Indexspring, το μοντέλο που κράτησε την σημαία της Παλαιστίνης σε show στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας του γνωστού Φινλανδικού brand «Marimekko», στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, ένα από τα μοντέλα περπάτησε στην πασαρέλα κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία κάνοντας μια πολιτική και συνάμα ανθρωπιστική έκκληση

O λόγος για την Jura Indexspring.

Όλα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της επίδειξης της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του φινλανδικού brand Marimekko. Με φόντο τη βιομηχανική περιοχή κοντά στο λιμάνι της Κοπεγχάγης και ανάμεσα σε φλοράλ και χρωματιστά prints, το μοντέλο εμφανίστηκε στην πασαρέλα και στα μισά του catwalk της έβγαλε από την τσέπη του φορέματός της μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία.

«Δράστε τώρα κατά της γενοκτονίας» έγραφε και, αφού ολοκλήρωσε την πασαρέλα της το brand κάλεσε ασφάλεια για να τη συνοδεύσει έξω από τον χώρο του show.

Μετά την απομάκρυνσή της, η Indexspring με μια δημοσίευσή της στο Instagram έγραψε: «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μέλλον χωρίς την Παλαιστίνη... Αν δεχτούμε ότι το Ισραήλ θα λιμοκτονήσει όλη την Παλαιστίνη τώρα, δεχόμαστε ότι οι πλούσιοι του κόσμου θα αποφασίσουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία».

Ποια είναι η Jura Indexspring

Με την κίνησή της η Jura Indexspring δεν έκανε απλώς μια πολιτική δήλωση αλλά μια ανθρωπιστική έκκληση. Εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια παρουσία της και τον δημόσιό της λόγο αναδεικνύοντας τη βαρύτητα του κοινωνικοπολιτικού αυτού ζητήματος και καλώντας όσους έχουν τη «δύναμη» να αντιδράσουν.



Εκτός από μοντέλο, η Jura Indexspring, είναι μια καλλιτέχνιδα με βαθιά ανάγκη για έκφραση. Είναι παράλληλα μουσικός και συνθέτρια. Το πρώτο της single, Same Late Age, κυκλοφόρησε το 2021 ενώ το πρώτο της music album με τίτλο «Formality Jerne-Site», 5 χρόνια πριν, το 2022.



Με το βραβείο Talent Award το οποίο έχει κερδίσει σαν συνθέτρια αποδεικνύει πως έχει να δώσει πολλά στο μέλλον στον χώρο της βιομηχανίας της μουσικής – και όχι μόνο. Τώρα, το κοινό της έχει δείξει τον ενθουσιασμό του για κάθε της project. Το πιο πρόσφατο single της με τίτλο The Hat Comes Off έχει βρει αρκετούς θαυμαστές. Πρόκειται για ένα instrumental ντουέτο που δημιούργησε μαζί με τον Lasse B. Ondesen