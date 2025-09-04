Από τη Loewe στον Versace, οι οίκοι που θα κάνουν το ντεμπούτο τους υπό νέα καλλιτεχνική διεύθυνση αυτή τη σεζόν

Η φετινή χρονιά ήταν γεμάτη αλλαγές στον χώρο της μόδας

Οι οίκοι υψηλής ραπτικής «άλλαξαν» χέρια και σχεδιαστές μετατέθηκαν προκαλώντας μια ευχάριστη και γεμάτη ενδιαφέρον αναταραχή στον ευρύτερο κόσμο της μόδας.

Ακόμη, εχθές ανακοινώθηκαν τα νέα καθήκοντα της Rachel Scott ως Creative Director της Proenza Schouler, καταλαβαίνεις λοιπόν πως, αφενός οι οίκοι και οι άνθρωποι πίσω από αυτούς ετοιμάζονται για νέες περιπέτειες, αφετέρου πως η σεζόν της άνοιξης 2026 θα φέρει πολλά και υποσχόμενα shows σε Νέα Υόρκη, Μιλάνο και Παρίσι.

Για του λόγου το αληθές πρόκειται να δούμε 15 σχεδιαστές να κάνουν το ντεμπούτο τους υπό νέα καλλιτεχνική διεύθυνση με τις ready to wear επιδείξεις τους για την άνοιξη 2026 να έχουν κάνει το κοινό να ανυπομονεί.

Από τη Loewe στον Versace αυτοί είναι οι οίκοι που θα κάνουν το ντεμπούτο τους υπό νέα καλλιτεχνική διεύθυνση αυτή τη σεζόν

Ο Pierpaolo Piccioli και ο Demna για παράδειγμα μπορεί να είναι δύο ιδιαίτερα γνωστά ονόματα του χώρου, σχεδιάζουν όμως πια για άλλους οίκους, για τον Balenciaga ο πρώτος και για τον οίκο Gucci ο δεύτερος αντίστοιχα. Ο Simon Bellotti επίσης είναι η νέα έξυπνη προσθήκη του οίκου Jil Sander, όπως όμως και ο Dario Vitale για τον οίκο Versace.

Ο οίκος Christian Dior επίσης απέκτησε νέο δημιουργικό διευθυντή, τον χαρισματικό Jonathan Anderson, ο οποίος θα εργάζεται σε τουλάχιστον 10 συλλογές ετησίως, μεταξύ ανδρικής, γυναικείας και υψηλής ραπτικής.

Οι Lazaro Hernandez και Jack McCollough, έκλεισαν ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή και την καριέρα τους αφήνοντας τον οίκο Proenza Schouler, τον οποίο ίδρυσαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, για να πειραματιστούν με τα ψαλίδια τους για τη Loewe ενώ τα ηνία της Proenza Schouler αναλαμβάνει πια η Rachel Scott.

Με ακόμη όμως ένα γυναικείο όνομα στη λίστα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η fashion σκηνή καθώς η Louise Trotter είναι ακόμη μια από τους σχεδιαστές που πρόκειται να κάνουν το ντεμπούτο τους υπό νέα καθήκοντα. Με την αντισυμβατική καριέρα της και το ταλέντο της είναι η νέα creative director της Bottega Veneta και εμείς ανυπομονούμε να δούμε τα νέα της σχέδια.

O Glenn Martens είναι επισήμως το καλλιτεχνικό δαιμόνιο πίσω από τις δημιουργίες του οίκου Maison Margiela, ενώ ο Mark Thomas θα χαρίζει την υπογραφή του στις πολυαναμενόμενες νέες δημιουργίες του οίκου Carven ενώ ο Miguel Castro Freitas βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του οίκου Mugler.

Ο Duran Lantink, το νέο πρόσωπο πίσω από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Jean Paul Gaultier, σίγουρα θα παρουσιάσει τα νέα του ανατρεπτικά σχέδια στον γαλλικό οίκο ενώ ο Michael Rider που προηγουμένως έχει δώσει από τη δημιουργική του παλέτα στους οίκους Polo Ralph Lauren και Balenciaga, τώρα θα παρουσιάσει τη ready to wear συλλογή του για τον οίκο Celine.

Τέλος, ο Matthieu Blazy θα κάνει το ντεμπούτο του με τη Chanel και μάλιστα θα κλείσει τη χρονιά στη Νέα Υόρκη παρουσιάζοντας στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ την επίδειξη μόδας της συλλογής Métiers d'Art 2025-2026













