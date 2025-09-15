Ποια Τζένα Ορτέγκα; Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι είχε φορέσει το iconic top 33 χρόνια πριν

Το κόκκινο χαλί των Emmy Awards είχε πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις, μία όμως ξεχώρισε – για όλους τους καλούς λόγους

Κοιτάζοντας με μεγαλύτερη προσοχή την εμφάνιση της Τζένα Ορτέγκα, ίσως και κάτι να σου θυμίζει, εμείς πάντως γυρίσαμε νοητά 33 χρόνια πίσω στον χρόνο και ξαναείδαμε το cult αριστούργημα «Death Becomes Her», μια μαύρη σουρεάλ κωμωδία με τη μοναδική Ιζαμπέλα Ροσελίνι να δίνει σκοτεινά «μαθήματα» αιώνιας νεότητας, με τα ξόρκια της ως Λισλ Φον Ρούμαν. Μήπως τώρα η εμφάνιση της Τζένα Ορτέγκα σου μοιάζει γνώριμη;

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι για χάρη του ρόλου της στην ταινία φόρεσε πολυτελή κοστούμια και μοναδικά κομμάτια αποπνέοντας μια απόκοσμη αίγλη, ένα όμως look της έχει χαραχτεί στη μνήμη του κοινού, εκείνο με το iconic Isabella Rosellini top. Ο λόγος για το μενταγιόν της, γεμάτο χάντρες και λίθους, το οποίο φόρεσε σαν τοπ.

Η Τζένα Ορτέγκα αναδημιούργησε την iconic εμφάνιση της Ιζαμπέλα Ροσελίνι από το «Death Becomes Her» του 1992

Η σχεδιάστρια του εμβληματικού τοπ με χάντρες που φορούσε η Ιζαμπέλα Ροσελίνι στην ταινία του 1992 «Death Becomes Her» ήταν η Joanna Johnston, η οποία μάλιστα επιμελούνταν και όλα τα κοστούμια της ταινίας. To εμβληματικό Isabella Rosellini top, όπως θα το βρεις γραμμένο, δημιουργήθηκε για τον χαρακτήρα της Ροσελίνι και ήταν ένα πολυεπίπεδο κολιέ που κάλυπτε το μπούστο της σαν τοπ, γεμάτο χάντρες και λαμπερά στοιχεία.

Συνδυασμένο με μία βελούδινη φούστα με μια τολμηρή cut out λεπτομέρεια που έφτανε ως τον γοφό, το καρέ που την απαθανατίζει να κάθεται και να κοιτά τον φακό με το υπνωτικό της βλέμμα έχει γίνει «σύμβολο» γοητείας και σίγουρα fashion σύμβολο της cult κουλτούρας.

Η Τζένα Ορτέγκα αλά Λισλ Φον Ρούμαν

Η vintage αισθητική και ο μοναδικός σχεδιασμός του iconic Isabella Rosellini top αναμφισβήτητα αποτελεί ένα item που έχει εμπνεύσει πολλούς θαυμαστές και σχεδιαστές. Τρανό παράδειγμα η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένα Ορτέγκα στα φετινά Emmy Awards.

Getty Images

Σαν μια σύγχρονη εκδοχή της Ροσελίνι, η νεαρή ηθοποιός έκανε την ίδια επιλογή, 33 χρόνια μετά. Φόρεσε μια maxi μαύρη φούστα και ένα, επανατοποθετημένο στις τάσεις του σήμερα τοπ γεμάτο πετράδια και χάντρες, σαν εκείνο του ΄92. Το τοπ της είναι δια χειρός Givenchy και αποτελεί κομμάτι της Φθινοπωρινή Ένδυσης του 2025, απόδειξη πως το εμβληματικό σχέδιο της Joanna Johnston, όχι μόνο χαρακτήρισε τη Λίσλε Φον Ρούμαν (aka Ιζαμπέλα Ροσελίνι) πριν 33 χρόνια, αλλά παραμένει ένα εμβληματικό σχέδιο που δίνει έμπνευση στους σχεδιαστές του σήμερα.