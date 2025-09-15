Emmys 2025: Τα λαμπερά beauty looks που μαγνήτισαν τον φωτογραφικό φακό
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
15 Σεπτεμβρίου 2025
Μια βραδιά γεμάτη λαμπερές παρουσίες με beauty looks που έφεραν έντονα στοιχεία της δεκαετίας του ‘60
Στο διάσημο Peacock Theater του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε η 77η τελετή απονομής των Prime Time Emmy Awards, η μεγάλη βραδιά των βραβείων της τηλεόρασης.
Οι σταρ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και εντυπωσίασαν με δημιουργικούς συνδυασμούς που έφεραν ηχηρές αναφορές στη δεκαετία του ‘60: γλυπτά φορέματα πλαισιωμένα από εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις ομορφιάς. Το λαμπερό δέρμα και τα έντονα κραγιόν κατείχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα περισσότερα beauty looks που ξεχωρίσαμε.
Τα πιο εντυπωσιακά beauty looks
Leslie Bibb
Catherine Zeta-Jones
Selena Gomez
Jenna Ortega
Nikki Boyer
Shanina Shaik
Jackie Tohn
