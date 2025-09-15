Emmys 2025: Τα λαμπερά beauty looks που μαγνήτισαν τον φωτογραφικό φακό

Μια βραδιά γεμάτη λαμπερές παρουσίες με beauty looks που έφεραν έντονα στοιχεία της δεκαετίας του ‘60

Στο διάσημο Peacock Theater του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε η 77η τελετή απονομής των Prime Time Emmy Awards, η μεγάλη βραδιά των βραβείων της τηλεόρασης.

Οι σταρ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και εντυπωσίασαν με δημιουργικούς συνδυασμούς που έφεραν ηχηρές αναφορές στη δεκαετία του ‘60: γλυπτά φορέματα πλαισιωμένα από εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις ομορφιάς. Το λαμπερό δέρμα και τα έντονα κραγιόν κατείχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα περισσότερα beauty looks που ξεχωρίσαμε.



Τα πιο εντυπωσιακά beauty looks

Leslie Bibb

Getty Images



Catherine Zeta-Jones



Getty Images

Selena Gomez



Getty Images

Jenna Ortega



Getty Images

Nikki Boyer



Getty Images

Shanina Shaik



Getty Images

Jackie Tohn