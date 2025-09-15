ΟΜΟΡΦΙΑ BEAUTY NEWS

Emmys 2025: Τα λαμπερά beauty looks που μαγνήτισαν τον φωτογραφικό φακό

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

15 Σεπτεμβρίου 2025

Getty Images
Μια βραδιά γεμάτη λαμπερές παρουσίες με beauty looks που έφεραν έντονα στοιχεία της δεκαετίας του ‘60

Στο διάσημο Peacock Theater του Λος Άντζελες, πραγματοποιήθηκε η 77η τελετή απονομής των Prime Time Emmy Awards, η μεγάλη βραδιά των βραβείων της τηλεόρασης.

Οι σταρ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και εντυπωσίασαν με δημιουργικούς συνδυασμούς που έφεραν ηχηρές αναφορές στη δεκαετία του ‘60: γλυπτά φορέματα πλαισιωμένα από εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις ομορφιάς. Το λαμπερό δέρμα και τα έντονα κραγιόν κατείχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα περισσότερα beauty looks που ξεχωρίσαμε.

Τα πιο εντυπωσιακά beauty looks

Leslie Bibb

Jenny.Gr
Getty Images


Catherine Zeta-Jones

Jenny.Gr
Getty Images

Selena Gomez

Jenny.Gr
Getty Images

Jenna Ortega

Jenny.Gr
Getty Images

Nikki Boyer

Jenny.Gr
Getty Images

Shanina Shaik

Jenny.Gr
Getty Images

Jackie Tohn

Jenny.Gr
Getty Images
