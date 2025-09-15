Βραβεία Emmy 2025: Η λίστα με τους μεγάλους νικητές της 77ης απονομής

Το “Adolescence”, το “The Pitt” και το “The Studio” είναι οι τρεις σειρές που άγγιξαν την κορυφή.

Τα Βραβεία Emmy 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, αποτέλεσαν μία από τις πιο λαμπερές και πολυσυζητημένες βραδιές της τηλεοπτικής χρονιάς. Με παρουσιαστή τον Νέιτ Μπαργκάτζε, η τελετή τίμησε τις κορυφαίες σειρές και ερμηνείες της περιόδου από 1 Ιουνίου 2024 έως 31 Μαΐου 2025, συνδυάζοντας στιγμές συγκίνησης, εκπλήξεις και ανατροπές στις προβλέψεις.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ξεχώρισε η κωμική σειρά «The Studio», η οποία απέσπασε 13 βραβεία και σημείωσε ρεκόρ διακρίσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στην κατηγορία δράματος, η σειρά «The Pitt» κέρδισε το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ η «Adolescence» αναδείχθηκε Καλύτερη Περιορισμένη ή Ανθολογική Σειρά.

Ο Νόα Ουάιλ τιμήθηκε με το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, επιστρέφοντας δυναμικά στην απονομή 26 χρόνια μετά την υποψηφιότητά του για το ER. Παράλληλα, η Κριστίν Μιλιότι κατέκτησε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Περιορισμένη Σειρά για την ερμηνεία της στη σειρά «The Penguin».

Από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η ηθοποιός Χάνα Έινμπίντερ, παραλαμβάνοντας το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τη σειρά «Hacks», έκλεισε την ευχαριστήρια ομιλία της με την φράση: «Ζήτω οι Eagles, κάτω η ICE, ελευθερία στην Παλαιστίνη», στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα για ειρήνη και στηρίζοντας την Παλαιστίνη. Να σημειωθεί, βέβαια, πως η δήλωσή της λογοκρίθηκε από ορισμένες μεταδόσεις.

Αναλυτικά, οι μεγάλοι νικητές των βραβείων Emmy 2025:

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Νόα Ουάιλ – The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία: Adolescence

Τηλεοπτική εκπομπή (talk series): The Late Show With Stephen Colbert

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Κρίστιν Μιλιότι – The Penguin

Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Έριν Ντόχερτι – Adolescence

Σενάριο για εκπομπή ποικίλου περιεχομένου: Last Week Tonight with John Oliver

Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση): SNL 50: The Anniversary Special

Σενάριο για κωμική σειρά: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio

Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία: Jack Thorne και Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία: Οουεν Κούπερ – Adolescence

Σενάριο για δραματική σειρά: Dan Gilroy – Andor

Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά: Adam Randall – Slow Horses

Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία: Philip Barantini – Adolescence

Σκηνοθεσία για κωμική σειρά: Seth Rogen – The Studio

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Ρεαλιστικό πρόγραμμα διαγωνισμού: The Traitors

Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Χάνα Έινμπίντερ – Hacks

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Καθρίν Λανάσα – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio