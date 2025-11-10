Ο Saint Laurent είναι και επισήμως το πιο hot brand του κόσμου – Πώς «εκθρόνισε» τη Miu Miu, η κατάταξη του Lyst Index

Η μόδα αυτή τη σεζόν έχει ένα γαλλικό ταμπεραμέντο, με τον οίκο Saint Laurent να ανακηρύσσεται για πρώτη φορά το πιο hot brand της χρονιάς του Lyst Index, σύμφωνα με την έκθεση για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ο οίκος Saint Laurent, ιδίως από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση αποδεικνύοντας πως έχει σκοπό να κυριαρχήσει στις τάσεις. Για τη Women's Summer 2026 συλλογή ο οίκος εξερεύνησε τη θηλυκότητα με τον πιο κομψό αλλά συνάμα και εκλεπτυσμένα προκλητικό τρόπο και τώρα επάξια βρέθηκε στην κορυφή εκτοπίζοντας από την πρώτη θέση τη Miu Miu, η οποία για πάνω από έναν χρόνο αποτελούσε τον πιο επιδραστικό οίκο.

Στην τοπ τριάδα, μετά τον Saint Laurent και τη Miu Miu, έρχεται ο οίκος COS, ακολουθούν The Row και Coach, ενώ η Prada σημειώνει μια ελαφριά πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Saint Laurent είναι και επισήμως το πιο hot brand του κόσμου

Αξίζει σε αυτό το σημείο να πούμε πως η Skims της Kim Kardashian διατηρεί τη δυναμική της στη 15η θέση ενώ τα προϊόντα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον ήταν οι σαγιονάρες της Havaianas, που με την προσιτή τους τιμή ξεπέρασαν σε δημοτικότητα τα πολυτελή σανδάλια του The Row ενώ από την άλλη, ο Saint Laurent κατέκτησε και τη δεύτερη θέση στη λίστα με το Le Loafer να σημειώνει άνοδο 66% στις αναζητήσεις.

Επιπλέον, το Chunky Cashmere Sweater της COS επέστρεψε δυναμικά στην τρίτη θέση, ενώ το Pierced Nipple Bra της Skims συνέχισε να προκαλεί φρενίτιδα, χάρη σε αύξηση 69% στις online αναζητήσεις μέσα στον Αύγουστο.

Αν κάτι αποδεικνύει το φετινό Lyst Index, είναι ότι η μόδα πλέον δεν χωρά σε καλούπια. Από το κλασικό γαλλικό tailoring του Saint Laurent, μέχρι τα απλά flip-flops, η πολυτέλεια σήμερα εκφράζεται μέσα από την αυθεντικότητα ενώ το στιλ γίνεται πιο «ελεύθερο» από ποτέ.

Δες παρακάτω αναλυτικά την κατάταξη



Hottest Fashion Brands of Q3 2025

1. Saint Laurent (+2)

2. Miu Miu (-1)

3. Cos (+4)

4. The Row (+2)

5. Coach (same)

6. Prada (-2)

7. Bottega Veneta (+2)

8. Loewe (-6)

9. Ralph Lauren (+2)

10. Chloé (-2)

11. Moncler (-1)

12. Versace (+4)

13. Burberry (+4)

14. Gucci (+4)

15. Skims (same)

16. Balenciaga (-3)

17. Jacquemus (-3)

18. Alaïa (-6)

19. Stone Island (new)

20. Valentino (same)

Hottest Fashion Products of Q3 2025

1. Havaianas Top Flip-Flops

2. Saint Laurent Le Loafer

3. Cos Chunky Sweater

4. The Row Eel Loafers

5. Skims Pierced Nipple Push-Up Bra

6. Savette Slim Symmetry Pochette

7. Nike x Jacquemus Moon Shoe

8. Nike Shox TL Sneakers

9. Polo Ralph Lauren Midi Dress

10. Coach Soft Empire Carryall 48