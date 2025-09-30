Paris Fashion Week: Η Μπέλα Χαντίντ επέστρεψε στην πασαρέλα του Saint Laurent – Ένα show με έμφαση στο δράμα των '80s
30 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Anthony Vaccarello παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι τη Women's Summer '26 collection του οίκου Saint Laurent, με τη Μπέλα Χαντίντ να κάνει το comeback της στο εντυπωσιακό show του οίκου.
Η νέα συλλογή του οίκου ήταν σαν μια εξερεύνηση της θηλυκότητας με τον πιο κομψό αλλά συνάμα και εκλεπτυσμένα προκλητικό τρόπο.
Υπό το φως του Πύργου του Άιφελ, η επίδειξη του οίκου πραγματοποιήθηκε σε ένα σχεδόν παραμυθένιο τοπίο, με λευκές ορτανσίες να σχηματίζουν ένα τεράστιο λογότυπο YSL, ενώ ολόκληρη η συλλογή αντανακλούσε την ουσία του Saint Laurent, ο οποίος ανέκαθεν αντιπροσώπευε την προκλητική θηλυκότητα και τις αντιθέσεις.
Η Μπέλα Χαντίντ επέστρεψε στην πασαρέλα του Saint Laurent
Τα ρούχα της συλλογής ήταν γεμάτα συναρπαστικές αντιθέσεις, σαν να πάλλονται μεταξύ αυστηρότητας και ρομαντισμού. Είδαμε δερμάτινες pencil φούστες με φουσκωτές μπλούζες, δραματικούς oversized φιόγκους και aviator jackets.
Με έμφαση στο δράμα της δεκαετίας του '80, το athleisure style εμφανίστηκε επίσης καμουφλαρισμένο, με τη μορφή φορεμάτων με κουμπιά, trench coats και συνδυασμών με ημιδιαφανή υφάσματα.
Όσο για τη στιγμή της πασαρέλας που δεν πέρασε απαρατήρητη; Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ, έπειτα από την περιπέτεια της υγείας της. Το μοντέλο εμφανίστηκε στην πασαρέλα με μια γλυπτική εμφάνιση, φορώντας ένα σύνολο της συλλογής, ένα εναλλακτικό trench coat με το ιδιαίτερο ημιδιαφανές «νέο» ύφασμα του οίκου με έντονους ώμους και σε πορτοκαλί απόχρωση.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως στο show το «παρών» έδωσαν σπουδαία ονόματα της showbiz, της βιομηχανίας της μόδας και του θεάματος, μεταξύ άλλων η Madonna με την κόρη της, Λούρδη, η Teyana Taylor, η Hailey Bieber , η Linda Evangelista και η Zoë Kravitz.
