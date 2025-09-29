Το τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» Τζόρτζιο

Η επίδειξη μόδας του Τζόρτζιο Αρμάνι για τη συλλογή SS26 που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, αν και ήταν αρχικά προγραμματισμένη για να σηματοδοτήσει την 50ή επέτειο του ομώνυμου οίκου Giorgio Armani, αποδείχθηκε και η τελευταία του σχεδιαστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Η επίδειξη – αλλά και η συλλογή ήταν μια ωδή στις δύο πιο σημαντικές τοποθεσίες για τον Τζόρτζιο Αρμάνι, το Μιλάνο και την Παντελερία, το νησί όπου ο σχεδιαστής περνούσε τα καλοκαίρια του. Το show πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη Brera του Μιλάνου και οι καλεσμένοι για πρόσκληση έλαβαν ένα λευκό μπλουζάκι με το πορτρέτο του εμβληματικού σχεδιαστή ενώ ο χώρος φωτιζόταν από εκατοντάδες φαναράκια και η πασαρέλα ξεκίνησε με ζωντανή συνοδεία πιάνου.

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στην τελευταία του επίδειξη στο Μιλάνο

«Όλα φαίνονται ρευστά, ελαφριά, σαν να είναι έτοιμα να υποκύψουν στους ανέμους του νησιού»

«Όλα φαίνονται ρευστά, ελαφριά, σαν να είναι έτοιμα να υποκύψουν στους ανέμους του νησιού», έγραφαν οι συνοδευτικές σημειώσεις της συλλογής, με τις σιλουέτες να αποτυπώνουν την αίγλη και την ελικοειδή γραμμή που καθόριζαν τις συλλογές του σχεδιαστή.

Η χρωματική παλέτα είχε αποχρώσεις από φυσικούς τόνους του γκρι και του μπεζ, έως έντονα μπλε που παρέπεμπαν στα νερά του νησιού, δεν έλειψαν όμως και τα σύνολα διακοσμημένα με λαμπερά κρυστάλλινα στολίδια - ένα ακόμη σήμα κατατεθέν του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Το «παρών» έδωσε πλήθος διάσημων αλλά και σχεδιαστών, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής στον πιο επιδραστικό σχεδιαστή του τελευταίου μισού αιώνα. Μεταξύ αυτών, σχεδιαστές μόδας όπως οι Dries Van Noten , Sir Paul Smith και Dean και Dan Caten της Dsquared2.

Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με μία από τις μούσες του σχεδιαστή, την Agnes Zogla, να περπατά στην πασαρέλα φορώντας ένα maxi μοβ φόρεμα που απεικόνιζε το πορτρέτο του σχεδιαστή με κρύσταλλο ενώ μετά από το θερμό χειροκρότημα, οι καλεσμένοι μπήκαν στην γκαλερί, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την έκθεση «Giorgio Armani: Milano, per Amore», η οποία περιλαμβάνει έργα των τελευταίων 50 ετών.

