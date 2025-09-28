Η Εβδομάδα Μόδας της Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, δεν ήταν ένα ακόμη fashion show, αντιθέτως, ήταν ένας ύμνος στη ζωή, στην αξιοπρέπεια και στο ανθρώπινο σθένος

Στην πασαρέλα του Κιέβου στα πλαίσια της Εβδομάδα Μόδας, στις αρχές του μήνα, τα φώτα δεν έπεσαν μονάχα επάνω στα καλοραμμένα ρούχα, τις υφές και τις γραμμές τους, αλλά η προσοχή όλων στράφηκε στα σώματα και τις ψυχές αυτών που τα φορούσαν.



Βετεράνοι πολέμου, άνδρες και γυναίκες με προσθετικά μέλη, περπάτησαν με περηφάνια ντυμένοι με δημιουργίες Ουκρανών σχεδιαστών όπως οι Andriy Moskin και Andreas Bilous, ιδρυτές του ουκρανικού brand ανδρικής ένδυσης Andreas Moskin, και Juliya Perekriostova, σχεδιάστρια και ιδρύτρια του fashion brand Juliya Kros, αποδεικνύοντας πως η μόδα είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να στείλει βαρύγδουπα μηνύματα.

Βετεράνοι με προσθετικά μέλη περπάτησαν στην πασαρέλα του Κιέβου στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα

Ο σχεδιαστής Andriy Bilous δήλωσε πως σκοπός της συλλογής τους ήταν να δείξουν ότι η ουκρανική μόδα προσαρμόζεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας και πως, ακόμα και άνθρωποι που έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μπορούν να είναι κομψοί, ορατοί και αποδεκτοί.





«Είναι ακατάλυτοι» δήλωσε στο Associated Press και συνέχισε: «Χωρίς άκρα αλλά όχι χωρίς ψυχή, δύναμη ή προσωπικότητα. Αξίζουν την αγάπη, το σεβασμό και τη θέση τους στον κόσμο».

Από την άλλη, Βετεράνοι και άμαχοι που επλήγησαν από τον πόλεμο περπάτησαν για την φιλανθρωπική επίδειξη του brand Juliya Kros με τη συλλογή «Ambitions» να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα ρούχα με λειτουργία σχεδιασμένη για άτομα με διαφορετικά επίπεδα ακρωτηριασμών άκρων.

H Εβδομάδα Μόδας της Ουκρανίας δεν ήταν απλώς μια fashion στιγμή που αξίζει να συζητηθεί για τους ταλαντούχους σχεδιαστές και τις νέες συλλογές τους, αλλά μια υπενθύμιση πως, ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές εποχές, υπάρχει ελπίδα.

