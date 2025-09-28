Οι νέες υφές και γραμμές του οίκου Bottega Veneta: Όσα έφερε η Louise Trotter στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου και (σίγουρα) θα γίνουν τάσεις

Το πιο ενδιαφέρον ντεμπούτο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Το πρώτο fashion show της Louise Trotter στο τιμόνι του οίκου Bottega Veneta πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου με τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 και αποτέλεσε το πιο ενδιαφέρον ντεμπούτο που έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Η επίδειξη του οίκου έλαβε χώρα σε έναν μίνιμαλ χώρο γεμάτο με στοιχεία που εξυμνούσαν τη γλυπτική, από τα καθίσματα από κύβους μουράνο μέχρι τις εγκαταστάσεις του Kwangho Lee, να δημιουργούν ένα περιβάλλον - ίδιο με χώρο τέχνης.

Οι νέες υφές και γραμμές του οίκου Bottega Veneta

Φυσικά η μουσική υπόκρουση, όσο τα μοντέλα έκαναν το catwalk τους, ενίσχυσε το νέο δυναμικό αίσθημα που ήθελε η creative director να περάσει στο κοινό. Υπό τους ήχους της Nina Simone και του David Bowie είδαμε μια συλλογή ύμνο στην υλικότητα και τη χειροτεχνία, την υφή και την κίνηση.

Η Trotter τίμησε το DNA του οίκου με το χαρακτηριστικό πλεκτό δέρμα Intrecciato, το οποίο φέτος δεν περιορίστηκε στις τσάντες, αλλά το είδαμε σε παλτό, ζώνες και φουλάρια, πειραματίστηκε όμως και με νέες σιλουέτες και νέα υλικά.

Όσα έφερε η Louise Trotter και θα γίνουν τάσεις

Είδαμε φορέματα πάνω από παντελόνια (μια από τις τάσεις που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τις επόμενες σεζόν), νέες γραμμές και νέες υφές.

Για παράδειγμα, το δερμάτινο κροκό blazer σε γραμμή κλεψύδρας (η νέα γλυπτική σιλουέτα του οίκου που θα κυριαρχήσει) είναι μία από τις νέες προσθήκες στον κατάλογο του οίκου η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη ενώ παράλληλα το απροσδόκητο νέο υλικό, το ανακυκλωμένο Fibreglass με το εφέ γούνας, σαν γιρλάντα, έδωσε μια νέα σύγχρονη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ταυτότητα που ανυπομονούμε να γνωρίσουμε.





Ήταν λοιπόν αυτή μια δυναμική «είσοδος» για τη Louise Trotter στον οίκο Bottega Veneta; Σίγουρα ήταν! Σηματοδότησε ένα νέο πολλά υποσχόμενο μέλλον; Αναμφισβήτητα ναι!

