Η Μέριλ Στριπ αλά Μιράντα Πρίστλεϊ έδωσε το «παρών» στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Dolce & Gabbana, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας

Φορώντας μαύρα γυαλιά και μια εντυπωσιακή καμπαρντίνα η Μέριλ Στριπ μεταμφιεσμένη σε Μιράντα Πρίστλεϊ και ο Νάιτζελ (aka Στάνλεϊ Τούτσι) μπήκαν στον χώρο της επίδειξης και έκατσαν στις πρώτες θέσεις μετατρέποντας το show μόδας σε μια κινηματογραφική σκηνή με χιλιάδες ενθουσιασμένους θεατές.

Η εμφάνισή τους βέβαια καθόλου τυχαία δεν ήταν. Η είσοδός τους και η παραμονή τους στην επίδειξη γυρίστηκε ζωντανά και μάλιστα θα συμπεριληφθεί στο πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας «The Devil Wears Prada» ενώ το «αστείο» είναι πως ακριβώς απέναντι από τους ηθοποιούς καθόταν η ίδια η Άννα Γουίντουρ, η γυναίκα που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Πρίστλι στην ταινία.

Η Μέριλ Στριπ αλά Μιράντα Πρίστλεϊ επέστρεψε στο Μιλάνο για το show της Dolce & Gabbana



Όσο για τη νέα συλλογή της Dolce & Gabbana, ήταν ένας ύμνος στην αβίαστη κομψότητα και την προσωπική ελευθερία. Η συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 ήταν ένας συνδυασμός αντιθέσεων, με τα items να «παντρεύουν» το ανδρόγυνο στιλ με το γυναικείο ταπεραμέντο, το κλασικό να γίνεται σύγχρονο και το αυστηρό tailoring να επανερμηνεύεται με casual λεπτομέρειες.



Η lingerie αισθητική και η αίσθηση του glamorous comfort επικράτησαν αποδεικνύοντας πως χαρίζουν μια αξεπέραστη γοητεία.



Oversized πουκάμισα, κορσέδες και υφές όπως η δαντέλα και το σατέν να συνδυάστηκαν με δερμάτινα και με animal prints σακάκια, οι γούνινες τσάντες και οι fuzzy παντόφλες ταίριαξαν αρμονικά δίνοντας παράλληλα playfull vibes ενώ την όλη αισθητική της συλλογής ήρθε να υπογραμμίσει - και να ενισχύσει - η Patty Pravo με το «Pensiero Stupendo».

