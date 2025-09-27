Μπορεί μια συσκευασία με μήλα ή μια κατσαρόλα να γίνουν fashion statement; Για τον οίκο Moschino, στη μόδα όλα επιτρέπονται

Αν κάτι ξέρει να κάνει καλά ο οίκος Moschino, αυτό είναι να μας εκπλήσσει και, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, το έκανε με τον πιο σουρεαλιστικό και απενοχοποιημένο τρόπο

Στη συλλογή «Collezione 06» του οίκου Moschino επικράτησε το χρώμα, τα μοτίβα, οι υφές και η σουρεαλιστική διάθεση, αν κάτι ξεχώρισε όμως αυτό ήταν τα αξεσουάρ και συγκεκριμένα οι τσάντες, οι οποίες δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση τις συμβατικές.

Moschino Spring-Summer 2026

Αντιθέτως, ο οίκος έδωσε μια νέα οπτική σε καθημερινά αντικείμενα τα οποία βρίσκει κανείς, από τα ντουλάπια του σπιτιού μέχρι και τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με έναν ντανταϊστικό τρόπο ο οίκος κατάφερε αφενός να τραβήξει επάνω του το ενδιαφέρον, αφετέρου να μεταμορφώσει καθημερινά αντικείμενα σε fashion statement, σε αξεσουάρ που δεν περνούν απαρατήρητα.





Το δικό μας αγαπημένο, το clutch που έμοιαζε με συσκευασία από το σούπερ μάρκετ γεμάτο κόκκινα μήλα, με διαφανή μεμβράνη και την ετικέτα «Moschino» στη θέση του διατροφικού πίνακα ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη και η τσάντα σε σχήμα χάρτινου κουτιού αποστολής, με μια ταινία να αναγράφει «ΕΥΡΑΥΣΤΟ» και «HANDLE WITH STYLE».

Moschino Spring-Summer 2026







Ανάμεσα στις πιο αναπάντεχες τσάντες είδαμε επίσης μια ασημένια τσάντα-κατσαρόλα, με καπάκι και χερούλια, ένα μπλε bucket bag - κουβαδάκι παραλίας και ένα clutch που έμοιαζε με κανονικό τούβλο.

Moschino Spring-Summer 2026

Moschino Spring-Summer 2026

Moschino Spring-Summer 2026

Στα πιο artistic, η τσάντα από μπαμπού, μια σουρεαλιστική τσάντα πραγματικό έργο τέχνης, σαν γλυπτό αγαλματίδιο με λευκό κορμό και γκρι πόδια και φυσικά, μια μαύρη τσάντα με ροζ neon «Ciao!»

Moschino Spring-Summer 2026

Moschino Spring-Summer 2026

Η κίνηση του οίκου, όχι μόνο εντυπωσίασε τους φαν, αλλά απέδειξε πως η μόδα όταν συναντά τις έννοιες της τέχνης κάνει θαύματα.

Χωρίς όρια και χωρίς αυστηρά πρέπει σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, η μόδα μπορεί να δημιουργήσει items αλλά και να τα επανερμηνεύσει με τον πιο έξυπνο τρόπο, χαρίζοντας έμπνευση και προσκαλώντας μας να δούμε την ομορφιά ακόμα και στα πιο απλά, καθημερινά αντικείμενα. Άλλωστε, ποιος είπε ότι ένα τούβλο ή μια κατσαρόλα δεν μπορούν να γίνουν couture αξεσουάρ; Στον κόσμο του Moschino πάντως, όπως είδαμε, όλα είναι πιθανά και όλα επιτρέπονται.

Δες παρακάτω περισσότερες τσάντες από τη νέα συλλογή του οίκου Moschino