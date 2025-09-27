O οίκος Versace παρουσίασε τον νέο της δημιουργικό διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε, μέσα από ένα ξεχωριστό event που δεν θύμιζε σε τίποτα τα προηγούμενα shows

Το event του οίκου Versace πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, σε ένα ιστορικό Palazzo του 17ου αιώνα με τη συλλογή να είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στις δεκαετίες ‘80 και ’90, την πιο χαρακτηριστική εποχή για τον οίκο.



Στο εσωτερικό της Pinacoteca Ambrosiana, τα δωμάτια είχαν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν ένα αριστοκρατικό σπίτι «σε αποσύνθεση», δημιουργώντας ένα σκηνικό πιο κοντά στην πραγματικότητα παρά σε ένα επιτηδευμένο σκηνικό γεμάτο λάμψη. Ακόμα και η πρόσκληση έμοιαζε περισσότερο με ερωτικό γράμμα παρά σε μια κλασική πρόσκληση σε event.

Versace: Το ντεμπούτο του Ντάριο Βιτάλε ήταν γεμάτο αναφορές από τις ένδοξες εποχές του οίκου, γεμάτο ενέργεια και αισθησιασμό

Στην πασαρέλα είδαμε ψηλόμεσα, εφαρμοστά τζιν, τολμηρά cut outs, ανοιχτές πλάτες και έντονα χρώματα να συνδυάζουν την ιταλική κομψότητα με μια ανεπιτήδευτη, σχεδόν θεατρική αισθησιακή ενέργεια. Αν και με αναφορές στις ένδοξες εποχές του οίκου, στόχος του Βιτάλε δεν ήταν να αναπαράγει το παρελθόν, αλλά να ανακαλύψει το «πνεύμα» του Gianni Versace και να το επαναφέρει στο σήμερα.





«Το sexy δεν τελειώνει ποτέ. Θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σχεδιαστής και πράγματι, η διάθεσή του δείχνει να τείνει προς αυτή την αναζήτηση, χωρίς όμως να ξεχνά την κομψότητα που χαρακτηρίζει τον οίκο.

Πριν ακόμη ξεκινήσει το event του, τόσο ο ίδιος ο σχεδιαστής, όσο και ο οίκος δημοσίευσαν μια σειρά τριών φωτογραφιών που φανέρωναν το νέο όραμα του Ντάριο Βιτάλε.

Τραβηγμένες από την Tyrone Lebon, τα τρία καρέ εξυμνούσαν το σώμα, τον αισθησιασμό αλλά και την υψηλή ραπτική αποδεικνύοντας πως το νέο κεφάλαιο του Versace θα είναι γεμάτο ενέργεια, αυτοπεποίθηση και sexiness, στοιχεία που είδαμε άλλωστε και στην πρώτη του επίδειξη.