Έπειτα από την απουσία της στις πασαρέλες η Άσλεϊ Γκράχαμ επέστρεψε για το show της BOSS στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

H Άσλεϊ Γκράχαμ, το plus size model που έχει ενισχύσει με κάθε της κίνηση το body positivity, το self- love και τη συμπερίληψη, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες καμπάνιες, έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο σε πολλά εξώφυλλα περιοδικών και έχει περπατήσει σε πασαρέλες οίκων μόδας αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα με την παρουσία της.

H Άσλεϊ Γκράχαμ επέστρεψε στην πασαρέλα για το show της BOSS

Πρόκειται για μια προσωπικότητα που «σπάει» τα ταμπού και τα στερεότυπα ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα της ομορφιάς στον χώρο της μόδας. Να σου θυμίσουμε πως τον περασμένο Οκτώβριο έκανε μια iconic εμφάνιση στο show της Victoria's Secret που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τώρα, για την επίδειξη της BOSS στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η Άσλεϊ Γκράχαμ φόρεσε ένα chocolate brown μίντι φόρεμα με την προσθήκη υφάσματος στο μπούστο να δίνει ένα εφέ που μοιάζει με κάπα.

Το show της BOSS στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η συλλογή BOSS Paradox, Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, συνδυάζει τη δομή και τον αυθορμητισμό με απλές υφές, ελαφριές ραφές και γραφικές σιλουέτες χωρίς όμως να παραλείπει να αναδείξει και τις προσεγμένες λεπτομέρειες, όπως τα πλισέ, τις λεπτές ζώνες και τα φορέματα με τσέπες, υμνώντας τις αντιθέσεις - τάξη και αταξία, απλότητα και χάος.

Όσο για την τοποθεσία, η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Fonderia Macchi, έναν βιομηχανικό χώρο που μετατράπηκε σε μια εντυπωσιακή σκηνή για το παράδοξο θέμα.

Στον «ουρανό» η εγκατάσταση «Aesthetics of Decay», του Ολλανδού καλλιτέχνη Boris Acket, μια κατασκευή με λεπτή δομή από αλουμινόχαρτο, σχεδιασμένη να τσαλακώνεται και να διαλύεται με την κίνηση, ενσάρκωνε την αρμονία της δημιουργίας και της καταστροφής, έννοιες που εξερεύνησε η συλλογή.

Δες περισσότερες φωτογραφίες από το show