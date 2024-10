Άσλεϊ Γκράχαμ: Στην αρχή, δίστασε να αποδεχτεί την πρόταση για το show της Victoria's Secret - Γιατί αναθεώρησε

Η Άσλεϊ Γκράχαμ περιέγραψε τους λόγους που αποδέχτηκε την πρόταση να περπατήσει στο fashion show της Victoria’s Secret

Το fashion show της Victoria’s Secret επέστρεψε πέντε χρόνια μετά το cancel, παρουσιάζοντας τη νέα εποχή του brand μακριά από στερεότυπα και μικρά sizes. Μοντέλα, που το όνομά τους είναι συνυφασμένο με το show, βρέθηκαν ξανά στο catwalk, ενώ άλλα έκαναν το ντεμπούτο τους. Ανάμεσά τους η Άσλεϊ Γκράχαμ.

Το plus size μοντέλο εμφανίστηκε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret με δαντελωτά μαύρα εσώρουχα, μακρύ κιμονό και φτερά, αποτελώντας μέλος αυτού του «rebranding» που στόχευε να κάνει η εταιρεία. Η Άσλεϊ Γκράχαμ συνέβαλε σε αυτή τη «νέα γνωριμία», τονίζοντας γι’ ακόμα μια φορά πως η μόδα είναι για όλους και ξεπερνά τα νούμερα και τα καλούπια.

Ashley Graham Is Excited for 'Representation' as She Makes Her Victoria's Secret Fashion Show Debut (Exclusive) https://t.co/vP8jXzRTFA